🛢️Ropa WTI roste o 2 %

OPEC+ v prosinci těžbu nezvýší, Írán hrozí dalším útokem na Izrael

OPEC+ odložil zvýšení produkce ropy. Ceny ropy si na začátku týdne připsaly více než 2 %, a to těsně před volbami v USA a rozhodnutím Fedu. Hlavním hybatelem cen ropy je však v tuto chvíli zpráva, že OPEC+ se o víkendu rozhodl odložit zvýšení produkce o měsíc. OPEC+ již dříve oznámil, že od října se produkce zvýší každý měsíc o 180 000 barelů denně, později však bylo toto zvýšení odloženo na prosinec. Nyní má zvýšení produkce začít v lednu.

V současné době není OPEC+ pod tlakem, aby produkci zvyšoval, a to kvůli nejistotě ohledně poptávky. Navíc značná část zemí, které se účastní dohody o omezení produkce, již těží více. Jen v říjnu se produkce OPEC+ zvýšila o 400 000 barelů denně, a to především díky obnovení produkce Libye. Další zasedání OPEC+ je naplánováno na 1. prosince.

Írán hrozí dalšími útoky

Během víkendového projevu íránský nejvyšší vůdce pohrozil Izraeli a Spojeným státům a prohlásil, že po prezidentských volbách, ale ještě před inaugurací nového prezidenta, se Írán rozhodne pro drtivou vojenskou odpověď na nedávné akce. Ajatolláh Alí Chameneí naznačil, že útok bude rozsáhlejší než jen ten s použitím bezpilotních letounů a raket. To zase vytváří další nejistotu ohledně situace v zásobování trhu s ropou.

Ropa před volbami v USA

K nejistotě na trhu s ropou přispívají volby v USA a rozhodnutí Fedu z tohoto týdne. V poslední době pozorujeme rozpad korelace mezi výnosy a ropou. Výnosy amerických dluhopisů zůstávají vysoké, což souvisí s rizikovou prémií s nedávným nárůstem Trumpovy popularity a snížením očekávání snížení úrokových sazeb v USA. Na druhou stranu, pokud by ve volbách zvítězil Harris a Fed by po posledních slabých amerických údajích zaujal holubičí postoj, výnosy by mohly klesnout, což by snížilo tlak na růst cen. V poslední době mnoho prognóz (včetně prognóz společností Citi a JP Morgan) naznačovalo, že nadměrná nabídka na trhu s ropou by mohla v příštím roce snížit ceny až na 60 USD za barel.

Ropa WTI se dnes vrátila nad 70 dolarů za barel a pokusila se prorazit nad 25denní a 50denní klouzavý průměr. Pokud se to podaří, další významnou úrovní odporu je 72-73 dolarů za barel. Stojí za zmínku, že spekulativní pozice na ropě jsou opět extrémně nízké, podobně jako v září nebo dříve v lednu tohoto roku. Zdroj: xStation5