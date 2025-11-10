Rostoucí poptávka po čipech pohání TSMC

Tchajwanský výrobce čipů TSMC oznámil, že jeho tržby v říjnu 2025 vzrostly o 16,9 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a dosáhly rekordní výše 367,47 miliardy TWD, což je přibližně 11,87 miliardy USD. Ačkoli se jedná o nejpomalejší tempo růstu od února 2024, zůstává silné díky robustní poptávce poháněné rozvojem umělé inteligence a expanzí datových center. Za prvních deset měsíců roku 2025 vzrostly tržby TSMC meziročně o 33,8 % a dosáhly 3,13 bilionu TWD.
Růst umělé inteligence výrazně zvyšuje poptávku po nejmodernějších výrobních procesech TSMC, včetně čipů vyráběných pomocí třínanometrové technologie a plánovaných dvounanometrových procesů. Čipy vyráběné pomocí třínanometrové litografie se vyznačují vyšší hustotou tranzistorů, lepším výkonem a nižší spotřebou energie, což je zásadní pro provozování stále složitějších modelů umělé inteligence v datových centrech i v okrajových zařízeních. Třínanometrové a dvounanometrové procesy umožňují vyšší výpočetní výkon při současném snížení spotřeby energie, což je zvláště důležité pro aplikace vyžadující intenzivní výpočty, jako je strojové učení, analýza velkých dat a automatizace procesů. Společnost již zdůrazňuje vysoké využití svých výrobních kapacit a rostoucí poptávku po svých nejmodernějších technologiích.
Kromě přímého dopadu umělé inteligence na poptávku po pokročilých procesech ovlivňuje AI také globální dodavatelské řetězce a trendy v oblasti kapitálových investic v odvětví polovodičů. Společnosti zvyšují výdaje nejen na výrobu čipů, ale také na rozšiřování infrastruktury datových center, výpočetních systémů a podpůrných komponent, včetně pokročilých chladicích systémů a specializovaných materiálů. Tento multiplikační efekt v celém odvětví urychluje inovace a posiluje konkurenci mezi výrobci, což může vést k rychlejšímu zavádění nových generací technologií a ke zvýšení celkového tempa růstu odvětví.
Navzdory pozorovanému meziměsíčnímu zpomalení růstu zůstává TSMC klíčovým dodavatelem pro největší společnosti v odvětví AI, včetně významných hráčů, jako je NVIDIA, která nedávno požádala o zvýšení dodávek čipů. Kromě toho TSMC plánuje zvýšit ceny svých výrobních služeb. Zprávy naznačují, že společnost má v úmyslu zvýšit ceny za pokročilé procesy výroby čipů v průměru o osm až deset procent od roku 2026, přičemž u některých uzlů a klientů dojde ke zvýšení až o deset procent. Tyto úpravy cen se budou týkat jak dvou- a třínanometrových procesů, tak pokročilých metod balení. Rozhodnutí je motivováno rostoucími investičními výdaji, vyššími výrobními náklady v nových lokalitách a zvýšenou poptávkou po čipech pro umělou inteligenci.
Výsledky TSMC mají pozitivní dopad na sentiment v technologickém sektoru, i když investoři jsou stále opatrnější kvůli potenciálu korekcí trhu a vysokým oceněním v tomto odvětví. Výhled na pokračující silnou poptávku po nejmodernějších polovodičích činí z TSMC a jejích klientů strategicky důležité hráče na globální technologické mapě. Říjnové výsledky potvrzují trvalou sílu trhu s polovodiči poháněného umělou inteligencí a zároveň signalizují přirozené zpomalení růstu po období dynamické expanze. Pro trhy to znamená, že poptávka po nejmodernějších technologiích je jedním z klíčových motorů růstu a transformace v tomto odvětví, což činí společnost TSMC strategicky významným účastníkem globálního technologického prostředí.
Zdroj: xStation
