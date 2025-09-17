Salesforce vstupuje do hry v oblasti národní bezpečnosti

Salesforce, světový lídr v oblasti řízení vztahů se zákazníky, zaznamenal v posledních letech trvalý a významný růst svých finančních výsledků. Tržby společnosti vzrostly z 26 miliard dolarů v roce 2022 na téměř 38 miliard dolarů v fiskálním roce 2025, což odráží rozšiřování rozsahu jejích činností a efektivní expanzi na trhu. Ve stejném období EBITDA dynamicky vzrostla z přibližně 5 miliard dolarů na více než 11 miliard dolarů, což svědčí o zlepšení provozní efektivity a lepším řízení nákladů.
Provozní marže společnosti Salesforce vzrostla ze 7 % v roce 2022 na 18 % v roce 2025, zatímco čistá marže vzrostla z 6 % na 15 %, což dokazuje rostoucí ziskovost společnosti. Toto zvýšení marže je způsobeno především rozšířením provozu, lepším využitím fixních nákladů, optimalizací provozních výdajů prostřednictvím automatizace a správy IT infrastruktury, jakož i růstem cloudových služeb poskytovaných v rámci předplatného modelu SaaS. K zlepšení marže přispívá také větší podíl ziskovějších segmentů, jako je umělá inteligence a řešení pro veřejný sektor, a efektivnější kontrola nákladů na prodej a marketing.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Pozornost analytiků a investorů však nepřitahují pouze silné finanční základy. Společnost Salesforce nedávno oznámila spuštění nové obchodní jednotky s názvem Missionforce, která se zaměří na trh národní bezpečnosti a pokročilá řešení umělé inteligence pro americké vládní agentury a armádu. Cílem této strategické expanze je nejen diverzifikovat zdroje příjmů, ale také přímo konkurovat společnosti Palantir Technologies, která dlouhodobě dominuje v oblasti vládních technologických zakázek.
Missionforce, vedená Kendallem Collinsem (bývalým generálním ředitelem Salesforce Government Cloud), usiluje o implementaci integrovaných systémů umělé inteligence na podporu logistiky, operační analýzy a personálního řízení v rámci vojenských a zpravodajských struktur. V praxi to znamená budování inteligentních platforem, které nabízejí podporu při rozhodování v reálném čase pro analytiky a velitele, při zachování nejvyšších standardů zabezpečení dat.
Vzhledem k rostoucí poptávce vládních institucí po pokročilých digitálních technologiích a automatizaci vidí Salesforce v veřejném sektoru obrovský potenciál. Důležité je, že vedoucí pracovníci společnosti otevřeně přiznali, že Salesforce se přímo zaměřuje na vládní zakázky, které byly tradičně doménou společnosti Palantir. Hodnotová nabídka Salesforce kombinuje výkonnou infrastrukturu cloud computingu, bohaté zkušenosti v oblasti CRM a stále pokročilejší algoritmy umělé inteligence, jejichž cílem je konkurovat zavedeným analytickým řešením společnosti Palantir.
Navzdory solidnímu finančnímu zázemí však akcie Salesforce v roce 2025 výrazně zaostávaly za širším americkým trhem. Od začátku roku do poloviny září ztratily akcie společnosti přibližně 25–28 % své hodnoty, zatímco referenční index S&P 500 vzrostl přibližně o 12 %. Tato divergence ve výkonnosti zdůrazňuje, že akcie Salesforce zůstávají pod tlakem a jasně zaostávají za trhem jako celkem.
Současná strategická změna a expanze do sektoru národní bezpečnosti mohou představovat zlomový bod. Salesforce nejen upevňuje svou pozici v korporátním prostoru, ale také se otevírá novým, vysoce potenciálním zdrojům příjmů. Trh s IT a AI zakázkami pro americkou vládu je jednou z nejslibnějších oblastí růstu pro nadcházející desetiletí.
Z pohledu investora je rozhodnutí vstoupit na tento trh v kombinaci se zlepšujícími se provozními výsledky jasným signálem, že Salesforce aspiruje na to, stát se nejen technologickým, ale i geostrategickým hráčem. Konkurence s Palantir teprve začíná a Missionforce by se mohl ukázat jako klíčový nástroj v boji o multimiliardové zakázky, které budou utvářet budoucnost digitální bezpečnosti Ameriky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.