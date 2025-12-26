US OPEN: US500 testuje rekordní maxima, technologický sektor vede růst

Wall Street otevřela po vánoční přestávce v umírněné náladě. Futures na referenční index S&P 500 (US500) se obchodují na historických maximech, zatímco technologicky orientovaný Nasdaq 100 (US100) se nachází přibližně 2 % pod svým intradenním rekordem z konce října. Investoři směřují ke konci roku poblíž vrcholů, podpořeni očekáváním dalšího snižování úrokových sazeb v USA a odolnými firemními tržbami. Index S&P 500 letos přidal téměř 18 %, což znamená třetí po sobě jdoucí rok růstu po dvou letech, kdy výnosy přesáhly 20 %.
US500 v páteční seanci vzrostl o 0,11 %, což by mohlo znamenat šestý po sobě jdoucí růstový den pro Wall Street. Jak se index blíží k psychologické hranici 7 000 bodů, analytici naznačují, že prostor pro další růst zůstává, vzhledem k tomu, že titáni jako Nvidia a další technologické akcie se stále obchodují pod svými historickými maximy.
Korporátní zprávy
- Nvidia (NVDA.US): Výrobce čipů oznámil akvizici AI startupu Groq za 20 miliard USD, což představuje největší transakci v historii společnosti Nvidia. Díky převzetí získává Nvidia přístup k technologii LPU (Language Processing Unit), která nabízí výrazně vyšší výkon pro velké jazykové modely ve srovnání s tradičními GPU. Vzhledem k dominantnímu postavení Nvidie na trhu se očekává přísné antimonopolní prověřování. Akcie Nvidia při otevření vzrostly o 0,7 %.
- Micron (MU.US): Akcie pokračovaly v růstu, čímž rozšířily měsíční zisky přesahující 20 %, podpořené silnými růstovými výhledy. Jako klíčový výrobce pamětí nezbytných pro škálování prodeje procesorů společnost v úvodu seance přidala 1,5 %.
- Biohaven (BHVN.US): Akcie biotechnologické firmy se při otevření propadly o více než 11 % poté, co experimentální léčba deprese nesplnila primární cíl v testech fáze II. Tento další neúspěch prohlubuje obtížný rok pro firmu, jejíž akcie v roce 2025 ztratily téměř tři čtvrtiny své hodnoty.
- Coupang (CPNG.US): Akcie jihokorejského e-commerce giganta vyskočily o více než 8 % po zprávách, že uniklá data společnosti byla úspěšně odstraněna podezřelou osobou.
- Těžaři drahých kovů: Producenti, zejména se zaměřením na stříbro, zaznamenali prudký růst při otevření trhu, jelikož cena stříbra dosáhla nových rekordních 75 USD za unci. Společnosti First Majestic, Coeur Mining a Endeavour Silver si připsaly zisky okolo 3 %.
