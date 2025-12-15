Sanofi pod tlakem po zpoždění FDA a neúspěšných klinických studiích

Akcie společnosti Sanofi se dostaly pod výrazný tlak po zveřejnění negativních zpráv týkajících se tolebrutinibu, inovativního léku vyvíjeného pro léčbu roztroušené sklerózy. Společnost oznámila, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nevydá regulační rozhodnutí v původně plánovaném termínu 28. prosince 2025. Nový harmonogram zatím nebyl stanoven a Sanofi očekává další pokyny od FDA až na konci prvního čtvrtletí 2026. Zároveň byl na žádost regulátora spuštěn program, který umožní některým pacientům přístup k terapii ještě před oficiálním rozhodnutím.
Situaci společnosti dále zhoršily výsledky klinických studií. Ve velké studii fáze 3 tolebrutinib nedosáhl očekávaných výsledků u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou. Lék ve srovnání s placebem nezpomalil progresi onemocnění, což vedlo Sanofi k opuštění plánů požádat o schválení pro tuto indikaci, která se týká přibližně deseti procent pacientů s roztroušenou sklerózou.
V reakci na tyto skutečnosti společnost oznámila, že provede test znehodnocení (impairment test) projektu tolebrutinibu, přičemž výsledky se očekávají v lednu. Zároveň Sanofi potvrdila svůj finanční výhled pro rok 2025 a zdůraznila, že nadále věří v potenciál léku v jeho hlavní indikaci. Trh však reagoval nervózně. Akcie společnosti na pařížské burze klesly o více než 4 %, což představuje největší jednodenní pokles za poslední tři měsíce. Trhy začínají zpochybňovat dřívější odhady maximálních ročních tržeb kolem 1,7 miliardy dolarů, přestože někteří analytici stále vidí hodnotu v klíčové indikaci tohoto projektu.
Zdroj: xStation5
