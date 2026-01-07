Akcie Skyworks Solutions klesly o více než 11 % po slabém výhledu

-
Akcie Skyworks Solutions klesly o více než 11 % kvůli slabému výhledu.
-
Firma nadále čelí nejistotě v segmentu smartphonů.
-
Závislost na Applu zůstává klíčovým rizikovým faktorem.
-
Společnost má omezený prospěch z rozmachu AI sektoru, což oslabuje její atraktivitu.
-
Akcie společnosti Skyworks Solutions, Inc. zaznamenaly výrazný propad o více než 11 % během jediného dne obchodování poté, co firma zveřejnila aktualizovaný výhled, který investory zklamal. Pokles znamenal jednu z nejhorších denních výkonností společnosti v posledních čtvrtletích a zařadil titul mezi nejslabší v technologickém sektoru.
Investoři reagovali negativně zejména na opatrný výhled ohledně budoucí poptávky, především v segmentu chytrých telefonů, který zůstává hlavním zdrojem tržeb společnosti. Navzdory silnému růstu v oblasti umělé inteligence a datových center se Skyworks stále potýká s nejistým vývojem na mobilním trhu.
Výsledky nezklamaly, ale výhled ano
Skyworks uvedl, že provozní podmínky se oproti loňsku stabilizovaly, nicméně stále nedochází k očekávanému oživení poptávky. Společnost zmínila pokračující snižování zásob ze strany výrobců smartphonů a pomalé zotavení na trhu prémiových zařízení.
Ačkoliv se marže daří držet díky úsporným opatřením, investoři se zaměřili na absenci jasných růstových katalyzátorů. Očekávání byla nastavena tak, že rok 2026 přinese silnější obrat, což se ve výhledu firmy nepotvrdilo.
Vysoká závislost na Applu jako strukturální riziko
Jedním z hlavních rizik zůstává výrazná závislost na společnosti Apple, která tradičně tvoří podstatnou část příjmů Skyworks. Jakékoliv oslabení poptávky po iPhonech nebo změny v dodavatelském řetězci Applu mají přímý dopad na výsledky Skyworks.
Trh navíc sleduje možnost, že Apple urychlí vývoj vlastních RF (radio-frequency) řešení, což by mohlo výrazně poškodit klíčové dodavatele, včetně Skyworks.
Odliv zájmu směrem k AI‑orientovaným firmám
Na rozdíl od některých jiných polovodičových firem nemá Skyworks přímé napojení na růst výdajů v oblasti AI a datových center. Firma sice rozšiřuje svou přítomnost v automobilovém, průmyslovém a IoT segmentu, tyto oblasti však zatím nejsou dostatečně silné, aby nahradily slabý výkon v oblasti smartphonů.
Reakce trhu a další výhled
Propad o více než 11 % odráží nejen zklamání z výhledu, ale také křehkou důvěru investorů po období stagnace. Bez jasného signálu oživení poptávky a s omezeným růstovým potenciálem mimo mobilní oblast zůstává sentiment vůči akciím negativní. Zdroj: xStation5
