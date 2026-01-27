Sázky proti dolaru rostou

-
Obchodníci rekordně sázejí na oslabení dolaru, což se projevuje vysokými prémiemi za opce a rostoucí volatilitou.
-
Důvodem je politická nejistota v USA, fiskální rizika a geopolitické napětí.
-
Tržní aktivita a objemy obchodů dosahují historických maxim, přičemž většina sázek cílí na pokles dolaru vůči euru a AUD.
-
Indikátory jako volatilita a butterfly spread ukazují na očekávání výraznějšího pohybu směrem dolů.
-
Na trzích s měnami panuje výrazná nervozita: obchodníci rekordně platí za možnost sázet na další pokles amerického dolaru, a to prostřednictvím krátkodobých opcí, které profitují z oslabení měny. Podle dat agentury Bloomberg se prémie za tyto opce vyšplhala na nejvyšší úroveň od roku 2011, kdy se data začala sledovat.
Tento nárůst zájmu o zajištění proti oslabení dolaru je reakcí na nestabilní politickou situaci ve Spojených státech, která zvyšuje nejistotu na globálních trzích. I když Bloomberg Dollar Spot Index v úterý mírně posílil, ztráty z předchozích tří dnů byly nejhlubší od dubna 2025, kdy trh zachvátila turbulence kolem amerických cel.
Dolar se aktuálně nachází na dně mezi měnami zemí G10 a podle analytiků jako Jesper Fjarstedt z Danske Bank je tento vývoj jednoznačně negativní: „Nepředvídatelné americké politické prostředí jednoznačně oslabuje důvěru v dolar.“ Investoři navíc ztrácejí důvěru v dolar i kvůli rostoucím deficitům USA, geopolitickým rizikům, obchodním sporům a rostoucí diverzifikaci do zlata a jiných rezervních aktiv.
Nejde jen o náladu – obchodní aktivita je extrémně vysoká. Objem obchodů v rámci Depository Trust & Clearing Corporation dosáhl v pondělí druhé nejvyšší úrovně v historii a čtyřdenní klouzavý průměr účasti na trhu je na absolutním maximu. Zhruba dvě třetiny opcí na euro a australský dolar od čtvrtka cílí na oslabení dolaru.
Rostoucí nervozita se promítá také do volatility – jednotýdenní implikovaná volatilita dolaru vyskočila na nejvyšší hodnotu od září. Rostou i hodnoty tzv. butterfly spreadů, které měří očekávané výkyvy v cenách – ty se dostaly na sedmiměsíční maximum, což signalizuje, že obchodníci očekávají další průraz mimo běžné obchodní pásmo.
Dolar navíc čelí spekulacím, že by americká vláda mohla koordinovat kroky s japonskými měnovými autoritami, aby podpořila prudce oslabující jen, což by dále změnilo vnímání dolaru jako stabilního bezpečného přístavu.
Graf EURUSD (H1)
Na hodinovém grafu měnového páru EURUSD lze pozorovat slábnoucí růstový trend, který narazil na technickou rezistenci v oblasti 1,1880–1,1900. Aktuální cena se pohybuje kolem 1,1868, přičemž svíčky testují střední linii Bollingerova pásma, což může být signál k možnému obratu nebo alespoň konsolidaci. Bollingerova pásma se začínají zužovat, což značí pokles volatility. Cena momentálně klesá směrem ke spodní hraně pásma, což je negativní signál. Williams %R klesl na hodnotu -69, tedy do neutrální zóny se směrem k přeprodanosti. Zatím ale není potvrzen jasný reverzní signál. Objemy v posledních hodinách mírně vzrostly, ale zatím bez výraznějšího směrového potvrzení.
Celkově tedy graf naznačuje, že euro po předchozím růstu naráží na odpor, a pokud cena prorazí pod střední Bollingerovu linii (1,1860), může dojít ke krátkodobé korekci směrem k úrovním 1,1840 a dále 1,1800. Naopak udržení nad touto linií a následné obnovení růstu by mohlo otevřít cestu zpět k 1,1900 a výše.
Zdroj: xStation5
