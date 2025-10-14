Shell investuje 2 miliardy USD do offshore plynového projektu v Nigérii

-
Shell investuje 2 miliardy USD do rozvoje HI offshore plynového pole v Nigérii.
Projekt bude dodávat 350 milionů kubických stop plynu denně pro vývoz LNG.
Shell vlastní 40 % projektu, Sunlink 60 %, zahájení těžby je plánováno do konce dekády.
Projekt podpoří růst LNG kapacit Nigérie i Shellovu globální LNG strategii do roku 2030.
-
-
Energetický gigant Shell schválil investici ve výši 2 miliardy dolarů do nového offshore plynového projektu HI v Nigérii, který realizuje ve spolupráci s partnerem Sunlink Energies. Projekt je dalším krokem Shellu ke strategickému posílení své pozice v oblasti LNG (zkapalněného zemního plynu) a současně potvrzuje závazek společnosti zůstat aktivní v Nigérii, navzdory historickým problémům v tamních onshore polích, kterých se v minulosti zbavila.
HI pole, objevené již v roce 1985, se nachází přibližně 50 kilometrů od pobřeží v hloubce 100 metrů a jeho produkce má podle plánů začít do konce této dekády. Po dosažení maximální kapacity bude projekt dodávat 350 milionů standardních kubických stop plynu denně společnosti Nigeria LNG, která zajišťuje vývoz LNG na světové trhy. Shell v této společnosti drží 25,6% podíl, čímž je druhým největším akcionářem po státní firmě NNPC (49 %). Dalšími podílníky jsou TotalEnergies a Eni.
Význam projektu zdůraznila i nigerijská vláda. Podle poradkyně prezidenta pro energetiku Olu Verheijen přispěje HI projekt téměř jednou třetinou potřebného plynu pro projekt Nigeria LNG Train 7, který je klíčový pro navýšení exportní kapacity země.
Shell vlastní v novém projektu 40% podíl, zatímco Sunlink Energies ovládá zbylých 60 %. Společnost tímto krokem pokračuje v realizaci své globální LNG strategie, která počítá s průměrným růstem objemu LNG o 4–5 % ročně až do roku 2030.
Tato investice přichází krátce po oznámení, že nigerijský regulátor schválil prodej 12,5% podílu společnosti TotalEnergies v ropné licenci OML 118, v jejímž rámci se nachází offshore pole Bonga. Podíl byl odprodán provozovatelům pole – Shellu a společnosti Eni (Agip) – za 510 milionů USD.
Graf SHEL.US (D1)
Cena akcií se nyní nachází na 72,04 USD, těsně nad SMA 100 (71,32 USD), zatímco EMA 50 (72,22 USD) byla krátce proražena směrem dolů. RSI dosahuje hodnoty 48,7 a pohybuje se v neutrálním pásmu, tedy bez známek překoupenosti nebo přeprodanosti. MACD je mírně negativní, s potenciálem dalšího oslabení, pokud by nedošlo k opětovnému odrazu nad EMA 50.
Krátkodobě bude důležité sledovat, zda cena udrží podporu v oblasti 71–72 USD. Pokud ano, mohli bychom vidět návrat k nedávným maximům okolo 74 USD. Naopak prolomení této zóny podpory by otevřelo prostor k poklesu směrem k úrovním kolem 69 USD, případně až k 67–68 USD, kde se nachází předešlé obchodní konsolidace.
Zdroj: xStation5
