Shell zvažuje investici až 20 miliard USD do těžebního projektu v Nigérii

Shell a partneři zvažují investici až 20 miliard USD do hlubokomořského ropného projektu Bonga South West v Nigérii.
Pole má odhadované zásoby 820 milionů barelů ropy a potenciální produkci 220 000 barelů denně.
Projekt je zatím ve fázi před investičním rozhodnutím (pre-FID), které může být učiněno během několika měsíců.
Shell postupně odchází z onshore těžby v Nigérii a zároveň si udržuje silnou přítomnost ve strategickém upstream segmentu.
Společnost Shell Plc společně se svými partnery zvažuje masivní investici do nového ropného projektu Bonga South West v pobřežní oblasti delty Nigeru v Nigérii, který by mohl v budoucnu dosáhnout objemu až 20 miliard USD. Projekt je stále ve fázi posuzování a rozhodnutí o konečné investici (FID) by mohlo padnout v příštích měsících, uvedl generální ředitel Shellu Wael Sawan ve videu sdíleném úřadem prezidenta Nigérie.
Projekt Bonga South West se nachází v hlubokomořské oblasti a odhaduje se, že ukrývá až 820 milionů barelů ropy, s potenciálem denní produkce 220 000 barelů. Přibližně polovina z plánované investice by šla na kapitálové výdaje, druhá polovina pak na provozní náklady a doprovodné výdaje v zemi. Kromě Shellu, který drží největší podíl, se na projektu podílejí také ExxonMobil, TotalEnergies, Eni a státní společnost Nigerian National Petroleum Co. (NNPC).
Shell označil projekt za potenciálně jeden z největších energetických projektů na světě. Dle Sawana pomohly projekt přiblížit realitě pobídky schválené prezidentem Nigérie, které umožnily „získat přímý výhled na investici“.
Přestože mnohé ropné firmy se dnes zaměřují na přísnou kapitálovou disciplínu kvůli výkyvům cen ropy a tlaku na dekarbonizaci, dlouhodobá nejistota ohledně budoucí nabídky ropy vytváří prostor pro nové rozsáhlé projekty. Shell proto oznámil, že bude i nadále investovat do svého upstream segmentu „disciplinovaně a jen v případě správných příležitostí“.
Shell zároveň pokračuje ve výstupu z onshore těžby v Nigérii, která byla často terčem kritiky kvůli ekologickému znečištění. Odchod z pevninských operací je součástí strategie společnosti směřovat k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Přesto zůstává Nigérie pro Shell klíčovým partnerem – v roce 2024 zde firma odvedla daně a poplatky v hodnotě 5,34 miliardy USD, nejvíce ze všech zemí, kde působí.
Graf SHEL.UK (D1)
Akcie společnosti Shell se aktuálně obchodují na ceně 27,06 GBP, tedy těsně pod klouzavými průměry – EMA 50 (27,28 GBP) a SMA 100 (27,37 GBP). Tato oblast působí jako krátkodobá rezistence, kterou cena opakovaně testuje, ale zatím se jí nedaří ji trvale překonat. RSI na hodnotě 48,4 se drží v neutrální zóně, což signalizuje nízké momentum a absenci extrémního přeprodaného či překoupeného stavu. Z grafu je patrné, že kolem úrovně 27,30 GBP je silná technická bariéra, která odděluje případný návrat k růstovému trendu od pokračující stagnace či korekce. Naopak krátkodobou podporu lze sledovat v oblasti 26,55–26,70 GBP – při jejím prolomení by mohlo dojít k dalšímu poklesu.
Zdroj: xStation5
