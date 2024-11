Shopify roste o 24 % díky silnému růstu ve třetím čtvrtletí a nárůstu podílu na trhu 🔎

Akcie Shopify (SHOP.US) rostou téměř o 24 % po zveřejnění výsledků, které překonaly očekávání analytiků. Tržby dosáhly 2,16 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 26 %, a překonaly konsensuální odhad 2,12 miliardy USD. Klíčovými faktory byly silné příjmy z řešení pro obchodníky a předplatného, přičemž objem hrubého zboží (GMV) překonal prognózy a dosáhl 69,72 miliardy USD. Analytici zdůraznili volné cash flow marže Shopify, které vzrostly na 19 %, což ukazuje na robustní kontrolu nákladů a vyvážený růstový přístup.

Tržby: 2,16 miliardy USD (meziroční nárůst o 26 %; nad odhadem 2,12 miliardy USD)

Objem hrubého zboží (GMV): 69,72 miliardy USD (oproti 56,21 miliardy USD; nad odhadem 68,12 miliardy USD)

Příjmy z řešení pro obchodníky: 1,55 miliardy USD (meziroční nárůst o 26 %; nad odhadem 1,52 miliardy USD)

Příjmy z předplatného: 610 milionů USD (meziroční nárůst o 26 %; nad odhadem 599 milionů USD)

Měsíční opakované příjmy (MRR): 175 milionů USD (mírně nad odhadem 173,6 milionů USD)

Čistý zisk: 828 milionů USD (oproti 718 milionům USD v předchozím roce)

Upravený čistý zisk: 344 milionů USD (přibližně dvojnásobný meziročně)

Volné cash flow: 421 milionů USD (oproti 276 milionům USD; výrazně nad odhadem 345 milionů USD)

Volné cash flow marže: 19 % (oproti 16 % meziročně)

Výhled vedení pro čtvrté čtvrtletí byl optimistický, s projekcí růstu tržeb v rozmezí středních až vyšších dvaceti procent a volných cash flow marží konzistentních s třetím čtvrtletím. Vedení zdůraznilo disciplinovanou strategii kombinující investice do růstu a provozní efektivitu. Shopify očekává růst hrubého zisku, který bude odpovídat tempu třetího čtvrtletí, a provozní náklady jako procento z tržeb by se měly pohybovat mezi 32 % a 33 %. Tato prognóza naznačuje pokračující silný výkon do konce roku, podpořený mezinárodní expanzí a vylepšováním produktové nabídky.

Reakce trhu na zprávu odrážela optimismus ohledně schopnosti Shopify efektivně růst. Společnost zaznamenala čistý zisk 828 milionů USD, přičemž upravené údaje ukazují na meziroční zdvojnásobení zisku.

