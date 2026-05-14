Shrnutí trhů: Co znamená Trumpova návštěva Pekingu pro trhy?

- První zprávy z Pekingu se zaměřují na otázky týkající se Tchaj-wanu.
- Evropské trhy jsou v zelených číslech, korejský KOSPI také pokračuje v růstu.
- Dolar zůstává silný, přičemž volatilita na měnovém trhu je omezená.
- Politické problémy v Brazílii táhnou dolů real i index Ibovespa.
- Údaje o inflaci v USA vyšly nad očekávání, trhy však zůstávají klidné.
Prvních několik hodin jednání mezi Donaldem Trumpem a Si Ťin-pchingem probíhá poměrně klidně. Trh zůstává optimistický a čeká na zprávy, které by mohly více napovědět o budoucnosti čínsko-amerických vztahů. Pozornost se zatím soustředí na Tchaj-wan. Čínský lídr varoval, že pokud budou jednání o této otázce „špatně zvládnuta“, vztahy se Spojenými státy by se mohly výrazně zhoršit. Podpora nezávislosti Tchaj-wanu je pro Si Ťin-pchinga považována za červenou linii.
Klíčové evropské akciové indexy zaznamenávají výrazné zisky. Německý DAX vede růst s posílením o 1,2 %, podpořený obnoveným růstem akcií Siemens o 3,2 %. Průmyslový gigant pokračoval v růstu navzdory mírně slabším než očekávaným výsledkům za poslední kvartál a meziměsíčně dosáhl růstu o více než 15 %.
Graf 1: Vítězové a poražení v indexu Euro Stoxx 50 (14.05.2026)
Zdroj: XTB Research, 14/05/2026
Pohyby na asijských trzích jsou méně jednoznačné. Šanghajská burza (-1,5 %) i japonský NIKKEI 225 (-1 %) klesají. Korejský KOSPI (1,8 %) mezitím pokračuje v růstu. Index od začátku roku posílil už téměř o 90 %. Technologický gigant Samsung si nadále vede dobře (4,2 %, 95 % YTD) a LG se dnes drží poblíž čela lokálního přehledu s růstem o 8,3 %.
Volatilita na měnovém trhu zůstává výrazně omezená. Vyšší než očekávané údaje o inflaci podporují dolar a tlačí pár EUR/USD dolů k úrovni 1,17. Sentiment však zůstává mírně pozitivní. Zisky zaznamenávají také měny nejvíce zatížené vyhlídkou na vleklou energetickou krizi, tedy jihoafrický rand, thajský baht a jihokorejský won.
Na konci globálního přehledu najdeme brazilský real, který trpí kvůli zprávám spojujícím Flavia Bolsonara, syna bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, se skandálem kolem Banco Master SA. Zpráva oslabuje Flaviovu pozici před říjnovými prezidentskými volbami, ve kterých se má postavit současnému levicovému lídrovi Lulovi. Tento vývoj trhy nevnímají příznivě. Výrazné poklesy zaznamenává také brazilský akciový trh. Ibovespa za poslední měsíc oslabila o více než 10 %.
Makroekonomická data
Včera se pozornost znovu soustředila na údaje o inflaci v USA, tentokrát však na výrobní inflaci. Všechny ukazatele, tedy celková, jádrová i takzvaná superjádrová inflace, která navíc vylučuje služby související s obchodem, nejen vzrostly, ale také výrazně překonaly očekávání. Zvláště znepokojivý je nárůst jádrových cenových tlaků, který by se v nadcházejících měsících mohl přelévat do výrobní inflace.
Graf 2: Inflace CPI a PPI v USA (2018–2026)
Zdroj: XTB Research, 14/05/2026
- Inflace PPI meziročně: 6,0 % oproti konsenzu 4,8 %
- Inflace PPI meziměsíčně: 1,4 % oproti 0,5 %
- Jádrová inflace PPI* meziročně: 5,2 % oproti 4,3 %
- Jádrová inflace PPI* meziměsíčně: 1,0 % oproti 0,3 %
- Superjádrová inflace PPI** meziročně: 5,2 % oproti 4,3 %
- Superjádrová inflace PPI** meziměsíčně: 1,0 % oproti 0,3 %
* Bez potravin a energií.
** Bez potravin, energií a služeb souvisejících s obchodem.
Reakce trhu byla překvapivě utlumená. Zaznamenali jsme sice nárůst implikované pravděpodobnosti zvýšení úrokových sazeb v USA do konce roku, tento pohyb však byl nejen velmi mírný, ale dnes ráno se také částečně obrátil. Trhy tomuto scénáři přisuzují pravděpodobnost zhruba 35 %. Růst výnosů amerických státních dluhopisů se ukázal jako stejně neudržitelný, přičemž výnos 10letých dluhopisů se vrátil k úrovni kolem 4,46 %.
Zveřejněna byla také data o růstu HDP Polska, které v tomto ohledu patří mezi evropské lídry. Na kvartální bázi šlo o nejslabší výsledek od Q3 2024 (0,5 % QoQ), což mohlo být částečně způsobeno špatnými povětrnostními podmínkami v prvních měsících roku. Zpomalení je obtížné přímo připsat narušením v energetickém sektoru. Ta by měla být patrnější až ve Q2. Výhled pro polskou ekonomiku v roce 2026 však zůstává dobrý. Navzdory mírným revizím prognóz směrem dolů konsenzus stále počítá s ročním růstem o 3,5 %.
