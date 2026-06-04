🗽Trh práce v USA zakolísal. Fed rozhoduje o sazbách za 12 dní🚨

- Nové žádosti o podporu: 225 tisíc, o 12 tisíc nad konsenzem, nejvyšší od února 2026
- Technologický sektor odpovídá za 39 procent z 97 tisíc plánovaných propouštění v květnu
- Inflace v USA: 3,8 procenta meziročně, nejvyšší za tři roky
- Benzín v USA: 4,24 dolaru za galon oproti méně než třem dolarům před konfliktem
- NFP report zítra v 14:30 SEČ, konsenzus 85 tisíc nových míst
- Fed zasedá 16. a 17. června, sazby na 3,50 až 3,75 procenta
- Nové žádosti o podporu: 225 tisíc, o 12 tisíc nad konsenzem, nejvyšší od února 2026
- Technologický sektor odpovídá za 39 procent z 97 tisíc plánovaných propouštění v květnu
- Inflace v USA: 3,8 procenta meziročně, nejvyšší za tři roky
- Benzín v USA: 4,24 dolaru za galon oproti méně než třem dolarům před konfliktem
- NFP report zítra v 14:30 SEČ, konsenzus 85 tisíc nových míst
- Fed zasedá 16. a 17. června, sazby na 3,50 až 3,75 procenta
Americký trh práce vyslal dnes varovný signál. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti vyskočil na 225 tisíc, což je o 13 tisíc více než předchozí týden a o 12 tisíc více než čekali analytici. Jde o nejvyšší úroveň od začátku února, tedy od chvíle, kdy vypukl vojenský konflikt mezi USA a Íránem. Trhy registrují podobná data jako nepříjemnou zprávu ve špatný čas. Federální rezervní systém zasedá za dvanáct dní.
Kontext je klíčový. Podle nejnovější zprávy Fedu o ekonomickém stavu země je trh práce charakterizován jako "low-hire, low-fire" - firmy prakticky nepropouštějí ve velkém, ale zároveň téměř přestaly aktivně přijímat. Nábor zůstává selektivní a soustředěný především na klíčové pozice. Do tohoto obrazu vstupují i technologické firmy, které v květnu oznámily téměř 97 tisíc plánovaných propouštění, přičemž 39 procent z nich přímo souvisí s nástupem umělé inteligence. Nezaměstnanost sice zůstává na úrovni 4,3 procenta, ale najít si nové místo trvá čím dál déle.
Celou situaci komplikuje inflace. Ceny energií vzrostly od února o téměř 50 procent v důsledku narušení dopravy přes Hormuzský průliv, benzín v USA zdražel z méně než tří dolarů za galon na současných 4,24 dolaru a spotřebitelská inflace dosáhla 3,8 procenta meziročně, což je nejvyšší hodnota za poslední tři roky. Pro Fed je to nepříjemná matematika. Sazby drží na úrovni 3,50 až 3,75 procenta a trhy s téměř stoprocentní pravděpodobností očekávají, že na zasedání 16. a 17. června zůstanou nezměněny. Centrální banka se ocitla mezi zpomalujícím se trhem práce a inflačním tlakem, který nepolevuje.
Klíčovým testem bude zítřejší NFP report, který vyjde v 14:30 středoevropského času. Analytici očekávají, že americká ekonomika přidala v květnu jen 85 tisíc pracovních míst po dubnovém nárůstu o 115 tisíc, což by byl jeden z nejslabších měsíců v tomto roce. Slabý výsledek by mohl posílit argumenty pro snižování sazeb v létě, oslabit dolar a stlačit výnosy dluhopisů. Silný výsledek naopak potvrdí odolnost ekonomiky, ale inflační tlak nikam nezmizí. Oba scénáře mají okamžitý dopad na trhy.
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