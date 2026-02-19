Shrnutí trhu 🚩 Evropa a EUR/USD ustupují kvůli zvýšenému geopolitickému riziku mezi USA a Íránem

Globální akcie se obchodují s defenzivním nastavením, protože investoři přehodnocují riziko potenciálního amerického úderu na Írán. Vzhledem k tomu, že USA údajně soustřeďují významné síly na Blízkém východě, jakákoli eskalace by pravděpodobně zvýšila geopolitickou rizikovou prémii u ropy a znovu rozdmýchala globální inflační tlaky. Tato kombinace by mohla oddálit snižování sazeb a v extrémním scénáři dokonce obnovit očekávání jejich zvýšení v některých jurisdikcích.
- Brent (OIL): +1,6 %, blíží se k 71 USD/barel
- Futures na americké indexy: -0,3 % až -0,4 % před otevřením trhu
- Zlato a stříbro: růst ztrácí dynamiku
- Bitcoin: pokles na ~66,5 tis. USD
- Evropa pod tlakem: DAX -0,8 %, CAC 40 -0,8 %, FTSE 100 -0,6 %
Aktuální výsledková sezóna nadále ukazuje nejednotný obraz tržeb v Evropě, s odolností v části průmyslu a financí a pokračujícím tlakem v komoditách a spotřebitelské poptávce.
- Rio Tinto: stagnace tržeb, pokles zisků ze železné rudy poukazuje na cenový tlak v segmentech
- Repsol: 1,9 mld. EUR plánováno na dividendy a zpětné odkupy v roce 2026
- Centrica, Mondi: zklamání na úrovni upraveného provozního výkonu
- Drax: podepsána 15letá smlouva na 200MW bateriový úložný systém (BESS), posílení expozice na energetickou transformaci
Technologie a průmysl
- SAP: navržena dividenda 2,50 EUR/akcii pro rok 2025
- BE Semiconductor: objednávky za 4Q nad očekávání
- Airbus: očekává ~870 dodávek v roce 2026, pod tržními očekáváními
- Schneider Electric: zdůraznil potenciál úspor energie řízených AI, v souladu se strukturálním tématem energetické efektivity
- Nexans: upravená EBITDA za FY pod očekáváním
Spotřebitelský sektor a služby
- Pernod Ricard: tržby pod očekáváním, zhoršující se poptávka
- Nestlé: výhled organického růstu tržeb pro rok 2026 na úrovni 3–4 % (zhruba v souladu s konsensem)
- Renault: opatrný výhled kvůli rostoucí konkurenci
- Air France-KLM: pozitivní výhled na dálkové lety, podpořený prémiovou poptávkou
- Kinepolis, Nilfisk: celoroční výsledky zklamaly
Finance a nemovitosti
- Aegon, BAM: překonání očekávání v provozním výkonu
- Tikehau Capital: AUM 52,8 mld. EUR vs. 49,6 mld. EUR meziročně
- Zug Estates: čistý zisk 85,2 mil. CHF vs. 58,7 mil. CHF meziročně
- LSEG: tlak aktivistického investora, Elliott požaduje zpětný odkup akcií za 5 mld. GBP a revizi portfolia
Kroky analytiků: v centru pozornosti upgrady a downgready
Upgrady
- DWS: zvýšeno na Buy v UBS (cílová cena 70 EUR)
- Vonovia: zvýšeno na Equal-weight v Morgan Stanley (cílová cena 30 EUR)
- Aramis: zvýšeno na Overweight v Morgan Stanley (cílová cena 5 EUR)
- Capgemini: zvýšeno na Equal-weight v Morgan Stanley (cílová cena 117 EUR)
Downgrady
- BASF: sníženo na Underweight v Barclays (cílová cena 40 EUR)
- Freenet: sníženo na Sell v UBS (cílová cena 28,50 EUR)
- Schroders: sníženo na Neutral v UBS (cílová cena 590 p)
Zahájení pokrytí
- 74Software: zahájeno na Buy v Berenberg (cílová cena 44 EUR)
Vrací se defenzivní akcie do hry? Spotřebitelské zboží ožívá
Evropský sektor spotřebního zboží zaznamenal výrazné oživení. Index MSCI Europe Consumer Staples prolomil dvouleté pásmo a směřuje k nejlepšímu relativnímu měsíčnímu výkonu vůči širšímu trhu od poloviny roku 2022. Hlavním faktorem se zdá být rotace řízená toky kapitálu, nikoli jasný fundamentální obrat.
Klíčové body
- Breakout: MSCI Europe Consumer Staples vykazuje nejsilnější relativní momentum od června 2022
- Toky kapitálu: rotace částečně odráží sníženou expozici vůči titulům považovaným za zranitelné vůči narušení ze strany AI
- Ocenění: sektor se obchoduje v souladu se širším trhem, nikoli s typickou dlouhodobou prémií
- Fundamenty: tržby a objemové trendy stále postrádají jasný katalyzátor pro udržitelné zrychlení
- Postoj sell-side: některé banky zůstávají podvážené s odkazem na slábnoucí cenovou sílu a omezené katalyzátory růstu zisku na akcii
