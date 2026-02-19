US OPEN: Mírné poklesy v prostředí rizik a makrodat

Čtvrteční seance na Wall Street začíná v negativní náladě. Hlavní americké akciové indexy ztrácejí přibližně 0,5 %. Poklesy vede Russell 2000. To může naznačovat, že trh je aktuálně znepokojen trajektorií snižování úrokových sazeb.
Rizik, která mohou zatížit ocenění, je více než dost:
-
Včerejší zápis z Fedu trh jasně překvapil svým jestřábím tónem.
-
Konfrontace s Íránem se jeví jako pravděpodobnější než nepravděpodobná.
-
Znepokojivé signály přicházejí z trhu soukromého úvěru.
Makroekonomická data
- BLS zveřejnil týdenní data o žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Počet nových žádostí byl nižší než očekávání a klesl na 206 tis. oproti očekávaným 223 tis. Pokračující žádosti však vzrostly na 1 869 tis.
- Investoři obdrželi také data o zahraničním obchodu. Dovozy vzrostly, vývozy klesly a obchodní deficit se výrazně rozšířil na 70,3 mld. USD.
- Index výrobní aktivity Philadelphia Fed vzrostl na 16,3, výrazně nad očekáváním 7,5 a předchozí hodnotou 12,6.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Kupci se na indexu snaží znovu převzít iniciativu, ale bez výrazného úspěchu. Odraz od úrovně 61,8% Fibonacciho retracementu byl rychle potlačen. Cena zůstává pod 50- a 100-periodickými EMA. Klíčovou úrovní k obraně je 50% Fibonacciho retracement. Pokud prodejci stlačí cenu jasně pod úroveň okolo 24 500 bodů, může následovat hlubší korekce směrem k 200 EMA a k úrovni 61,8% Fibonacciho retracementu.
Firemní zprávy
- Walmart (WMT.US): Největší americký maloobchodní řetězec zveřejnil výsledky. Společnost mírně překonala očekávání jak na úrovni EPS, tak tržeb. EPS vzrostl na 0,74 USD a tržby dosáhly 190,7 mld. USD. Firma se zároveň zavázala k programu zpětného odkupu akcií v objemu 30 mld. USD. Výhled tržeb na příští rok však zaostal za očekáváním trhu.
- Carvana (CVNA.US): Prodejce ojetých vozů oslabuje až o 16 % po zklamání z výsledků. Marže společnosti jsou pod tlakem a zisk na prodaný vůz klesá na hrubé i čisté úrovni.
- Deere (DE.US): Výrobce traktorů posiluje o více než 4 % po zveřejnění výsledků nad očekávání a optimistickém výhledu.
- DoorDash (DASH.US): Platforma pro rozvoz jídla roste o více než 12 % poté, co čtvrtletní výsledky výrazně překonaly tržní očekávání. Analytici poukazují především na růst počtu objednávek.
