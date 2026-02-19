Blue Owl Capital: Lokální problém, nebo „Lehman moment“?

Akcie společnosti klesají o více než 7 % poté, co soukromý úvěrový fond, který vlastní a nese stejné jméno, oznámil, že již nebude umožňovat čtvrtletní odkupy, jak tomu bylo doposud.
Fond uvedl, že kapitál investorů bude vracen postupně, například prostřednictvím prodeje aktiv nebo splácení pohledávek.
To jasně signalizuje možné problémy s likviditou fondu. Rozhodnutí pozastavit výběry přišlo den poté, co fond oznámil prodej investičního portfolia v hodnotě 1,4 mld. USD. Jde o strukturální nesoulad mezi finančními produkty a klienty, nebo o první trhlinu na trhu, který postrádá dostatečný dohled?
V tuto chvíli neexistují důkazy, že by tato epizoda skutečně znamenala začátek širší krize. Společnost uvádí, že balík prodaných investic byl odprodán za 99,7 % nominální hodnoty. To naznačuje, že ocenění aktiv je opodstatněné a likvidita je udržována, i když pravděpodobně oslabila.
Trh private credit/private equity je již několik čtvrtletí v centru pozornosti analytiků jako potenciální spouštěč další finanční krize. Někteří investoři tento pohled alespoň částečně sdílejí, což dokládá rostoucí a již rekordně vysoké tempo odlivu kapitálu z těchto fondů, jak uvádí mimo jiné The Wall Street Journal.
Zatím „soukromý“ trh nejeví známky paniky, napětí však zjevně roste. Kvůli vyššímu rizikovému profilu, finanční páce a téměř úplné absenci transparentnosti a dohledu se může toto napětí přeměnit v rozpad rychleji než v jiných segmentech trhu.
Rozhodnutí společnosti Blue Owl Capital jasně poukazuje na slabinu jedné konkrétní společnosti, která sama o sobě širší trh neohrozí. Pokud by se však podobná oznámení začala objevovat u více subjektů v krátkém časovém horizontu, už by nemuselo jít jen o problém, ale o začátek katastrofy.
OBDC.US (D1)
Zdroj: xStation5
Dnešní poklesy představují pokračování dlouhodobého downtrendu v ocenění společnosti.
