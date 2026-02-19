Američtí farmáři sází na sóju

-
Američtí farmáři letos zvýší výměru sóji na 85 milionů akrů, kukuřice naopak ustoupí.
-
Obnovená poptávka z Číny zlepšuje vyhlídky exportu.
-
Celková plocha hlavních plodin mírně klesne, ceny by však měly růst.
-
Dopad na výrobce techniky a vstupů zůstává zatím omezený.
-
Američtí farmáři letos zvýší výměru sóji na 85 milionů akrů, kukuřice naopak ustoupí.
-
Obnovená poptávka z Číny zlepšuje vyhlídky exportu.
-
Celková plocha hlavních plodin mírně klesne, ceny by však měly růst.
-
Dopad na výrobce techniky a vstupů zůstává zatím omezený.
Američtí zemědělci letos výrazně navýší výměru sóji, zatímco pěstování kukuřice ustoupí. Důvodem je obnovená poptávka z Číny a příznivější ekonomika této plodiny oproti ostatním.
Podle prvního letošního výhledu U.S. Department of Agriculture dosáhne plocha osetá sójou 85 milionů akrů, což je nárůst oproti 81,2 milionu akrů loni. Naopak kukuřice klesne z 98,8 milionu na 94 milionů akrů a pšenice mírně ustoupí na 45 milionů akrů.
Sója těží z návratu Číny
Obrat přichází poté, co Čína obnovila nákupy americké sóji po setkání prezidenta Donald Trump s čínským prezidentem Xi Jinping. Předtím čínští odběratelé většinu sezóny americké dodávky omezovali.
USDA uvádí, že vyšší výměra sóji odráží:
-
Vyšší očekávanou ziskovost
-
Tradiční střídání plodin v oblasti Corn Belt a delty Mississippi
-
Mírné zlepšení cenového výhledu
Celkově se však plocha tří hlavních plodin (sója, kukuřice, pšenice) meziročně sníží o 1 %, i když farmářské ceny by měly mírně růst.
Farmáři pod tlakem nákladů
Američtí farmáři čelí již několik let nízkým cenám komodit a vysokým nákladům na osivo, hnojiva i techniku. Situaci zhoršila cla zavedená administrativou Donalda Trumpa, která narušila export a zvýšila ceny dovozů.
Sektor však podle analytiků vstupuje do fáze cyklického zlepšení. Pozitivní signál vyslala i společnost Deere & Co, která zvýšila výhled celoročního zisku. Její generální ředitel John May uvedl, že rok 2026 by mohl představovat dno současného zemědělského cyklu.
Dopad na dodavatele a výrobce vstupů
Přestože vyšší výměra sóji může zlepšit exportní bilanci, celková stagnace osevní plochy znamená omezený růst poptávky po zemědělských vstupech. Analytici upozorňují, že to drží poptávku po produktech firem jako Mosaic nebo Corteva spíše na stabilní než rostoucí úrovni.
Pro investory tak bude klíčové sledovat:
-
Vývoj čínské poptávky
-
Cenový trend plodin
-
Dopad případných obchodních opatření na export
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Nejvyšší soud zastavil Trumpova cla – ale na jak dlouho?
Tři trhy ke sledování příští týden (20.02.2026)
Zklamání pro Trumpa, odolnost pro ostatní: Pravda o HDP USA 🇺🇸
BREAKING: Globální cla Donalda Trumpa zrušena Nejvyšším soudem USA 🚨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.