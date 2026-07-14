Shrnutí trhů: Evropa oslabuje kvůli eskalaci v Hormuzském průlivu, trh čeká na americké CPI

Nálada na evropských trzích před otevřením amerického akciového trhu zůstává mírně negativní. Poklesy zasahují většinu trhu, ale jsou poměrně malé. Hlavním důvodem je obnovená eskalace v Hormuzském průlivu. Investoři očekávají vyšší inflační tlaky a přísnější nastavení měnové politiky v EU.
Nejhůře si vedou Velká Británie a Španělsko. Futures na indexy FTSE 100 a IBEX klesají přibližně o 0,4–0,5 %.
Nejlepší relativní výkonnost vykazuje široký evropský index a Nizozemsko, kde jsou ztráty omezeny na úroveň blízkou 0 %.
Firemní zprávy, Evropa
- Evropské letecké společnosti: Letečtí dopravci patří mezi první oběti obnovených bojů v Perském zálivu. Vysoké ceny leteckého paliva a uzavřené vzdušné koridory mají okamžitý a významný dopad na ziskovost sektoru.
- Hapag-Lloyd (HLAG.DE): Německý přepravce zveřejnil výsledky za 2. čtvrtletí 2026. Ziskovost prudce klesla a zisk na akcii se dostal do ztráty -1,26 EUR. Tržby pozitivně překvapily a vzrostly na 4,2 miliardy EUR. Akcie posilují o více než 6 %, přičemž hlavním důvodem nejsou samotné výsledky, ale výhled. Vedení očekává celoroční výsledky výrazně nad předchozími očekáváními trhu.
- Evotec (EVO.DE): Akcie německé farmaceutické společnosti se propadají přibližně o 25 %. Společnost oznámila pokles tržeb ve 2. čtvrtletí 2026 a výrazně snížila svůj celoroční výhled.
- Kongsberg (KOG.NO): Společnost Kongsberg Maritime, která je součástí Kongsberg Gruppen, zveřejnila výsledky za 2. čtvrtletí 2026. Trh byl zklamán. Navzdory rekordnímu objemu nevyřízených objednávek a ujištění o dobrém výhledu se investoři soustředí na tlak na marže a omezenou schopnost převádět objednávky do tržeb.
- AstraZeneca (AZN.UK): Britská farmaceutická skupina získala od čínské společnosti Dizal exkluzivní licenci na lék proti rakovině plic. Počáteční platba činí 600 milionů USD. Dalších až 900 milionů USD může být vyplaceno v závislosti na dosažení výzkumných a prodejních milníků.
Komodity
- Ropa zaznamenává další den výrazného růstu. Důvodem je nejen obnovení bojů v Hormuzském průlivu, ale také stále intenzivnější bombardování rafinerií v Rusku, které dále omezuje nabídku na trhu. Brent již překonal hranici 87 USD.
FX
- Nejvyšší volatilitu na devizovém trhu vykazují NZD a AUD. Vůči USD posilují přibližně o 1 %, respektive 0,5 %. Antipodské měny těží z výrazně lepších než očekávaných údajů o zahraničním obchodu Číny a z rostoucích očekávání zvýšení sazeb ze strany RBA. USD před zveřejněním americké inflace mírně oslabuje.
- NZD posiluje ještě výrazněji po jestřábích komentářích hlavního ekonoma RBNZ Paula Conwaye. Ty zvýšily přesvědčení, že přetrvávající inflace může vyžadovat další zpřísnění měnové politiky.
Makro
- Pozornost se dnes soustředí na zveřejnění americké inflace. Trh očekává, že jádrová inflace zůstane beze změny na 2,9 %, zatímco celková inflace meziročně klesne na 3,8 %. Výraznější odchylka od očekávání by mohla vyvolat prudké pohyby akciových indexů.
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