Shrnutí trhů: Evropská opatrnost, křehké příměří v Hormuzu a korekce trhu se zlatem

📊 Akciový trh / akcie
- Evropské akciové trhy dnes zaznamenávají mírné poklesy nebo se pohybují do strany. Odráží to opatrný sentiment investorů v reakci na napětí na Blízkém východě.
- Pohyby na trhu jsou mírné. Obchodní seance se vyznačují pohybem do strany nebo lehce klesajícími trendy. To naznačuje absenci paniky nebo masových výprodejů.
- Nejdůležitější evropské indexy se obchodují mírně pod referenčními úrovněmi z pátku.
- Tlak na evropské indexy pramení z napětí mezi USA a Íránem, výkyvů cen ropy a nejistoty ohledně stability dodávek energií. To odpovídá typické reakci „risk-off light“ – tedy opatrnosti bez útěku z trhu.
🌍 Makroekonomika a geopolitika
- USA a Írán oznámily zastavení vzájemných útoků a návrat k jednáním. Situace však zůstává mimořádně volatilní.
- Podle zpráv se strany dohodly na zastavení ostřelování a pokračování jednání, včetně rozhovorů v Dauhá. Cílem je zajistit bezpečnost plavby v oblasti Hormuzského průlivu.
- Předchozí dohody jsou popisovány jako „křehké“ a byly opakovaně porušeny. Dokládají to dřívější útoky na plavidla i vojenské odvety.
- Klíčovým sporným bodem zůstává kontrola a bezpečnost lodní dopravy v Hormuzském průlivu, který je strategickou trasou pro globální obchod s ropou.
- Ačkoli byla formálně oznámena „deeskalace“, v praxi nadále přetrvává trvalé riziko návratu k vojenským střetům.
- Globální finanční trhy nyní fungují v režimu oceňování rizika. Geopolitika drží indexy na místě a brání výraznějším ziskům.
🛢️ Komodity a drahé kovy
- Konflikt v oblasti Hormuzu způsobuje silné výkyvy cen ropy. Tato komodita je nyní nejcitlivějším barometrem situace mezi USA a Íránem.
- V intradenním pohledu ropa nejprve posílila kvůli rizikům spojeným s eskalací konfliktu. Poté část zisků odevzdala po signálech deeskalace.
- Trh s drahými kovy zaznamenává další prohloubení korekce. Kontrakty na zlato klesají o více než 1 % na 4 050 USD za unci.
- Stříbro následuje zlato. Klesá o více než 0,5 % a testuje úroveň 58 USD za unci.
🪙 Kryptoměny
- Kryptoměnový trh vykazuje smíšené, ale relativně stabilní trendy při nízké volatilitě.
- Hlavní kryptoměna Bitcoin zaznamenává symbolický pokles o 0,1 % na úroveň 60 100 USD.
- Naopak Ethereum, druhá největší kryptoměna podle tržní kapitalizace, ukazuje mírnou převahu kupců. Roste o 0,1 % a testuje hranici 1 580 USD.
🏢 Společnosti a korporace
- British American Tobacco (BAT) plánuje snížit počet zaměstnanců přibližně o 20 %.
- Hlavním důvodem tak hluboké restrukturalizace je zavádění technologií AI a automatizace procesů.
- Krok společnosti BAT zapadá do širšího tržního trendu. Firmy z oblasti FMCG a globální korporace snižují personální náklady a zároveň agresivně investují do automatizace a umělé inteligence.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.