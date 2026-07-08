Shrnutí trhů: Evropské akcie klesají kvůli obnovenému konfliktu mezi USA a Íránem

Evropské burzy zahájily středeční seanci pod tlakem rostoucích geopolitických napětí na Blízkém východě a v očekávání zveřejnění zápisu z prvního zasedání Fedu pod vedením Kevina Warsha.
Růst cen ropy v důsledku zostření vztahů mezi USA a Íránem zhoršil náladu investorů, přestože rozsah výprodeje zůstává umírněný. Trh se obává, že dražší energie by mohla opět roztočit inflaci a oddálit výhled na snižování úrokových sazeb.
Dodatečnou nejistotu přináší změna komunikačního stylu Fedu pod novým vedením, což omezuje ochotu investorů podstupovat riziko. Relativně dobře si naopak vedou ropné společnosti, které těží z vyšších cen suroviny.
Donald Trump informoval, že mírová dohoda s Íránem je pravděpodobně zpřetrhána, a zkritizoval teheránské vedení, přičemž naznačil připravenost k obnovení bojů.
Nejdůležitější informace
- Panevropský index STOXX Europe 600 klesá přibližně o 0,6 %, což signalizuje opatrné nastavení investorů, nikoli panický výprodej.
- Německý DAX ztrácí přibližně 1 %, francouzský CAC 40 klesá o 0,9 %, zatímco britský FTSE 100 a italský FTSE MIB oslabují každý přibližně o 0,7 %.
- Kontrakty na ropu Brent rostou přibližně o 2 % na 75,6 USD za barel po opětovném nárůstu napětí mezi USA a Íránem a po rozhodnutí Washingtonu zrušit jednu z výjimek umožňujících Íránu vyvážet ropu.
- Vyšší ceny ropy zesilují obavy z přetrvávání inflačních tlaků, což se projevilo růstem výnosů evropských státních dluhopisů a omezením chuti po rizikovějších aktivech.
- Pozornost trhu se soustřeďuje na zveřejnění zápisu z červnového zasedání Fedu, prvního pod vedením Kevina Warsha, který avizuje omezenější komunikaci centrální banky než jeho předchůdci.
- Protože téměř polovina členů Fedu na posledním zasedání naznačovala ochotu k dalšímu zvyšování sazeb, jestřábí tón zápisu by mohl vyvolat růst očekávání ohledně vyšších úrokových sazeb ve světě.
- V prostředí rostoucích cen energií pozitivně vyčnívají ropné společnosti – akcie BP rostou přibližně o 2,3 % a Shell přidává přibližně 1,6 %, čímž patří k nejsilnějším složkám evropských indexů.
EU50, DE40 (interval D1)
Kontrakt na Euro Stoxx 50 se stále obchoduje v horním pásmu rostoucího cenového kanálu, což v případě scénáře geopolitické eskalace ponechává značný prostor pro případné poklesy. Klíčovou podporou je v současnosti přibližně 6 240 bodů, podpořených předchozím price action.
Zdroj: xStation5
Kontrakt na DAX se stahuje k 50dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru v okolí 25 000 bodů. Pokles pod tuto úroveň by mohl naznačovat další sestupný impuls v poměru 1:1 a test 200denní EMA200. Klíčové bude sledovat vývoj napětí s Íránem – jeho pokračování by mohlo DAX dále stlačit dolů.
Zdroj: xStation5
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