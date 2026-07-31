🚀 Nejlepší den od roku 2008, Microsoft vystřelil přes 15 %! 🔥

Výjimečný den pro akcie Microsoftu, při němž velká část investorů konečně dostala potvrzení, že masivní výdaje firmy na umělou inteligenci se začínají projevovat v zisku, stál za silným odrazem celého Wall Street. Akcie Microsoftu uzavřely na ceně 451,1 USD, což představuje růst o 15,5 % — nejlepší obchodní den společnosti za téměř 18 let. Microsoft přidal přibližně 450 miliard dolarů tržní kapitalizace — nejvíce, co kdy jakákoli firma přidala za jediný den, a překonal tak rekord Nvidie z dubna 2025, kdy tato společnost přidala 440 miliard dolarů.
Důvodem výrazného pohybu byly výsledky za fiskální čtvrtý kvartál, které překonaly očekávání analytiků. Microsoft vykázal zisk na akcii ve výši 4,74 USD při tržbách 90 miliard dolarů. Segment Intelligent Cloud přispěl tržbami ve výši 39,3 miliardy dolarů, meziročně o 32 % více, přičemž Azure a ostatní cloudové služby vzrostly o 43 %. Tržby Azure přesáhly poprvé v historii hranici 100 miliard dolarů a počet placených míst Microsoft 365 Copilot překročil 30 milionů. Generální ředitel Satya Nadella uvedl, že společnost pomáhá zákazníkům "přeměňovat tokeny na obchodní výsledky."
Výsledky zřejmě konečně přesvědčily investory, že strategie generálního ředitele Satyi Nadelly a finanční ředitelky Amy Hood pro přeměnu odhadovaných 190 miliard dolarů na AI v tomto roce přináší výsledky. Microsoft vstupoval do zveřejnění výsledků s akciemi sraženými o téměř 30 % od říjnového maxima 555 USD, po měsících investorské skepse ohledně návratnosti obřích investic do AI. Investory potěšilo urychlující se tempo růstu Azure a důkazy, že masivní investice Microsoftu do AI se začínají promítat do silnějších zisků, aniž by si vyžádaly další výrazné zvýšení kapitálových výdajů.
Co se týče výhledu, pro první fiskální čtvrtletí Microsoft očekává růst tržeb Azure o přibližně 45 % v konstantní měně. Pro první kvartál fiskálního roku 2027 celkové tržby odhaduje mezi 89,85 a 90,95 miliardy dolarů, což naznačuje růst přibližně 16 až 17 %. Přestože Microsoft očekává, že kapitálové výdaje pro fiskální rok 2027 vzrostou meziročně, finanční ředitelka Amy Hood zároveň uvedla, že společnost by měla zůstat v kladných hodnotách z hlediska volného peněžního toku.
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