Shrnutí trhů: Evropské akcie oživují, zatímco ropa se blíží 110 USD

Evropské akcie otevřely páteční seanci výrazným růstem a zotavují se po předchozích poklesech, které byly způsobeny rostoucími obavami z dopadu konfliktu na Blízkém východě na energetické trhy a inflaci. Panevropský index Stoxx 600 spolu s hlavními indexy v Německu, Francii a Velké Británii rostou, protože se nálada investorů zlepšila po vyjádřeních ze Spojených států, jejichž cílem bylo uklidnit trhy po vlně výprodejů, částečně vyvolané vyššími cenami energetických komodit. Zároveň zůstávají ceny zemního plynu v Evropě pod tlakem a rostou v důsledku eskalace konfliktu a rizika narušení dodávek. Trhy pečlivě sledují možné omezení nabídky a dopady na náklady na energie a inflaci, které nadále ovlivňují sentiment vůči rizikovějším aktivům.
Ceny ropy rostou a pohybují se kolem 110 USD za barel.
V současné době je v evropských sektorech patrná volatilita. Zdroj: xStation
Dnešní klíčové makroekonomické údaje z vybraných evropských zemí:
Německo – Index cen výrobců (PPI), únor
- Meziročně (m/m): -0,5 % oproti prognóze 0,3 % a předchozímu výsledku -0,6 %
Index cen výrobců v únoru poklesl o 0,5 %, čímž překonal prognózovaný pokles a téměř se vyrovnal předchozímu měsíci. To naznačuje, že nákladové tlaky na úrovni výroby zůstávají omezené.
- Meziročně (y/y): -3,3 % oproti prognóze -2,7 % a předchozímu výsledku -3,0 %
Roční pokles PPI se prohloubil, což naznačuje jasné snížení výrobních nákladů ve srovnání s loňským rokem. To může ovlivnit budoucí rozhodnutí v oblasti měnové politiky a inflační sentiment v eurozóně.
Polsko – Ukazatel blahobytu BIEC, březen
- Hodnota: 95,4 oproti předchozím 95,6
Ukazatel zaznamenal mírný pokles, což signalizuje stabilizaci, ačkoli tento skromný pokles by mohl naznačovat mírné oslabení spotřebitelského sentimentu v zemi.
Eurozóna – Platební bilance, leden
- Saldo běžného účtu (n.s.a.): 13 mld. EUR oproti předchozím 34,6 mld. EUR
Výrazný pokles salda běžného účtu může odrážet snížený obchodní přebytek nebo zvýšené dovozní toky.
- Saldo běžného účtu (s.a.): 37,9 mld. EUR oproti prognóze 17,2 mld. EUR a předchozím 14,6 mld. EUR
Sezónně očištěná data ukazují výrazně vyšší saldo, než se předpokládalo, což by mohlo být pozitivním signálem pro stabilitu eurozóny, ačkoli neočištěná čísla naznačují, že tento efekt je částečně sezónní.
Itálie – Bilance zahraničního obchodu, leden
- Bilance: 1,09 mld. EUR oproti prognóze 5,6 mld. EUR a předchozím 5,99 mld. EUR
Bilance obchodu dopadla výrazně pod očekávání, což potenciálně naznačuje vyšší dovoz nebo nižší vývoz. To by mohlo dočasně zatížit výhled hospodářského růstu Itálie.
Futures na evropské indexy po nedávných poklesech oživují, i když rozsah tohoto zotavení je od rána poněkud omezený. Zdroj: xStation
US Open: Wall Street na geopolitické horské dráze
Zemní plyn klesá 📉
Trump stahuje ultimátum vůči Íránu 🚨 TACO obrací trhy směrem vzhůru 📈
BREAKING: Průlom v íránské otázce; ropa klesá o 10 % ❗📉🚨
