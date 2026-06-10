IPO gigantů může rozpohybovat i evropský trh 📈

Velké vstupy technologických firem na burzu v USA by mohly zvýšit zájem investorů také o nové akciové emise v Evropě. Podle Ygala el Harrara, globálního šéfa kapitálových trhů pro technologický sektor v BNP Paribas, může současná americká IPO vlna vytvořit pozitivní efekt i mimo Spojené státy.
Mezi největší jména, která podle uvedených informací směřují na burzu, patří SpaceX Elona Muska, tvůrce ChatGPT OpenAI a konkurenční Anthropic. Celkově má jít o potenciální nabídky v hodnotě přibližně 3,6 bilionu USD. Takto velký objem a silná známost jednotlivých společností mohou podle BNP Paribas zvýšit ochotu investorů hledat další technologické příležitosti i v Evropě.
El Harrar situaci popsal slovy, že likvidita přitahuje další likviditu. Jinými slovy, pokud se na americkém trhu objeví atraktivní a velké technologické IPO, může to povzbudit investory k širšímu zájmu o celý sektor. Tento efekt by se následně mohl přelít i do evropských technologických firem, které v posledních letech často zůstávaly ve stínu amerických gigantů.
BNP Paribas se snaží tuto oblast aktivněji pokrývat. El Harrar byl do své současné role jmenován začátkem roku a jeho úkolem je posílit aktivity banky v oblasti akciových kapitálových trhů pro technologický sektor. Přestože hlavní aktivita zatím probíhá především v USA, američtí investoři se podle něj v posledních měsících stále více zajímají také o Evropu.
Během konference BNP Paribas Private Market Track Conference v Paříži se mezi investory hledajícími evropské technologické příležitosti objevila například společnost Insight Partners. Její zástupce Mike Hayes uvedl, že firma hledá v Evropě více kvalitních společností, které odpovídají jejím investičním kritériím.
Pro evropský trh je to důležitý signál. Pokud se podaří přilákat více amerického kapitálu, mohlo by to pomoci nejen samotným technologickým firmám, ale i širšímu ekosystému startupů, venture kapitálu a kapitálových trhů. Silnější IPO aktivita by zároveň mohla nabídnout investorům více možností, jak se podílet na růstu evropských inovativních firem.
Podle El Harrara by jednou z cest k většímu počtu technologických IPO bylo také rozšíření analytického pokrytí nových sektorů. U oblastí, jako je například kvantová technologie, je podle něj důležité zvýšit veřejné povědomí a zajistit, aby investoři dokázali lépe chápat vývoj těchto mladých, ale strategicky významných odvětví.
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