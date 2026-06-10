Kryptoměnová euforie mizí, Bitcoin padá do ztrátové zóny ₿

Bitcoin pokračuje v bolestivém poklesu a jeho poslední propad dostal více než polovinu obíhající nabídky do ztráty. Cena největší kryptoměny se pohybuje kolem 61 000 USD, což je přibližně 50 % pod historickými maximy. Trh zároveň prorazil pod 200týdenní klouzavý průměr, což je důležitá technická úroveň sledovaná dlouhodobými investory.
Podle Vetleho Lundeho z K33 Research se více než 50 % bitcoinů obchoduje pod svou nákupní cenou. Ještě před měsícem byl tento podíl pouze kolem 30 %. Tak rychlé zhoršení ukazuje, že tlak na držitele výrazně zesílil a výprodej už nezasahuje jen krátkodobé spekulanty, ale také širší část trhu.
Bitcoin i další kryptoměny se nacházejí pod tlakem už několik měsíců. Výprodej trvá od října a trh zatím nenašel dostatečně silný pozitivní impuls, který by dokázal pokles zastavit. Poslední oslabení srazilo Bitcoin na nejnižší úrovně od roku 2024 a vymazalo zisky, které kryptotrh zaznamenal během období příznivějšího politického sentimentu v USA.
Novou vlnu nervozity spustila také zpráva, že společnost Strategy Inc., známá svým výrazným zaměřením na bitcoinovou pokladnu, prodala menší část tokenů. I když nešlo o masivní prodej, samotný signál vyvolal mezi obchodníky obavy, protože firma má v kryptoměnovém ekosystému silné symbolické postavení. Pokud začne prodávat hráč, který byl dlouhodobě vnímán jako jeden z hlavních zastánců Bitcoinu, může to náladu na trhu rychle zhoršit.
Tlak je patrný také u bitcoinových ETF. Odlivy z burzovně obchodovaných fondů zaměřených na Bitcoin zrychlily a volatilita podle K33 vystoupala na nejvyšší úroveň za tři měsíce. To naznačuje, že investoři jsou opatrnější a část kapitálu z trhu odchází, místo aby využívala poklesu k agresivním nákupům.
Z psychologického hlediska je současná situace pro Bitcoin nebezpečná. Historicky jeho nejsilnější růsty závisely na přílivu nových kupců, kteří byli ochotni nakupovat za vyšší ceny než předchozí investoři. Když je ale více než polovina nabídky ve ztrátě, trh nese zátěž velkého množství zklamaných držitelů. Ti mohou případné růsty využívat spíše k prodeji a odchodu z pozic než k dalším nákupům.
To vytváří skrytý prodejní tlak. Investoři, kteří nakoupili během předchozí euforie a nyní sedí na ztrátách, mohou při každém výraznějším odrazu čekat na možnost dostat se alespoň blíže k nákupní ceně. Takové chování může brzdit jakýkoliv pokus o rychlejší návrat k vyšším úrovním.
Dalším rizikem je poškození reputace Bitcoinu jako aktiva, které dlouhodobě odměňuje trpělivost. Pokud cena zůstává měsíce hluboko pod maximy, část nových investorů může začít kryptoměny vnímat méně jako příležitost k mimořádným výnosům a více jako trh plný nevyužitých šancí. To je problém zejména ve chvíli, kdy kapitál hledá atraktivnější příběhy jinde, například v akciích spojených s umělou inteligencí a výrobci čipů.
Podle Ophelie Snyder, spoluzakladatelky společnosti 21Shares, současný vývoj odráží kombinaci strukturálního postavení trhu, pákového efektu, emocí a událostních rizik. Dokud se nezmění základní podmínky, může Bitcoin podle jejího pohledu zůstávat v pásmu, s občasnou volatilitou, nuceným čištěním pákových pozic a čekáním na skutečně významný katalyzátor.
Kritický pohled přidal také Michael O’Rourke z JonesTrading, podle kterého Bitcoin ani po 17 letech stále nemá jasné využití mimo čistou spekulaci. Tento názor vystihuje část skeptického postoje tradičních tržních stratégů, kteří v současném poklesu vidí spíše potvrzení slabin kryptoměnového trhu než krátkodobou nákupní příležitost.
Pro investory je nyní klíčové sledovat, zda se Bitcoin dokáže vrátit nad 200týdenní průměr a zda se zastaví odlivy z ETF. Bez nového silného katalyzátoru může trh zůstat zranitelný vůči dalším výprodejům, zejména pokud budou ztrátoví držitelé využívat každé oživení k odchodu z trhu.
Graf Bitcoinu (BTC, W1)
Zdroj: xStation5
Bitcoin se dostal pod výrazný prodejní tlak a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 60 918 USD. Cena po předchozím odrazu nedokázala udržet růstové momentum a prudce oslabila zpět k dlouhodobé podpůrné oblasti. Největší pozornost nyní přitahuje 200týdenní klouzavý průměr, který se nachází přibližně na úrovni 61 827 USD. Právě tato hranice je pro trh velmi důležitá, protože v minulosti často fungovala jako zásadní technická opora během hlubších korekcí.
Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:
- Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
- Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
- Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kryptoměny: Jak začít investovat bezpečně a efektivně v roce 2025
- Jak investovat do Bitcoinu?
- Day trading pro začátečníky – Co je intradenní obchodování?
Vymyká se inflace kontrole?
Shrnutí trhů: Nervózní čekání na inflaci v USA
Zlato klesá pod 4 200 USD 📉
Fyzický trh s ropou slábne navzdory válce a omezení dodávek 🛢️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.