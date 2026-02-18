Shrnutí trhu: Evropské indexy dosahují nových maxim 🚀

- Evropské akciové trhy pokračovaly v silné rally a hlavní indexy dosáhly nových historických maxim. Růst podporuje optimismus kolem podnikových výsledků, zpomalující inflace a rotace kapitálu směrem k cyklickým sektorům.
- Index Stoxx Europe 600 roste o 0,60 % na 626 bodů, tedy na nové rekordní úrovně. Hlavními tahouny jsou především akcie z obranného a bankovního sektoru.
- Ve Spojeném království dosáhl index UK100 (FTSE 100) nových historických maxim, když posílil o 0,92 % poté, co inflace zpomalila přibližně na 3,0 %, nejnižší úroveň za téměř rok. Tento údaj posílil očekávání, že Bank of England by mohla brzy zahájit snižování úrokových sazeb.
- Obranné společnosti patřily mezi hlavní tahouny dnešní rally. Akcie BAE Systems (BA.UK) rostou o 3,50 % po zveřejnění rekordních zisků a informací o masivním objemu zakázek.
- Rolls-Royce (RR.UK) rovněž dosáhl nových maxim, když přidal 2,70 %, a podpořil tak růst indexu UK100. Investoři oceňují společnosti napojené na letecký a obranný sektor.
- Kromě obrany se zotavily také bankovní a finanční tituly, které podpořily širší růst v Evropě po předchozím tlaku na sektor. K růstu přispěly i komoditní a energetické společnosti.
- Člen Výkonné rady ECB Piero Cipollone zdůraznil pokrok v projektu digitálního eura, jehož cílem je ochránit roli evropských bank v platebním systému a posílit lokální platební infrastrukturu vůči globálním karetním sítím.
- Euro mírně oslabilo poté, co se objevily zprávy, že prezidentka ECB Christine Lagarde by mohla odstoupit před koncem svého mandátu, což na trh vneslo prvek nejistoty.
- Investoři nadále sledují geopolitický vývoj, včetně mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem a jednání mezi USA a Íránem o jaderném programu, která formují širší makroekonomické rizikové prostředí.
Makrodata ze Spojeného království
- Spotřebitelská inflace ve Spojeném království v lednu klesla na 3,0 % (z 3,4 % v prosinci), což je nejnižší úroveň za téměř rok a znamená zmírnění tlaku na životní náklady.
- Jádrová inflace (bez nejvíce volatilních složek) rovněž zpomalila, což posílilo očekávání, že Bank of England by mohla zahájit snižování sazeb již v březnu 2026. Trhy aktuálně započítávají přibližně 90% pravděpodobnost tohoto kroku.
- Míra nezaměstnanosti ve Spojeném království vzrostla přibližně na 5,2 %, nejvyšší úroveň za posledních pět let, což dále posiluje argumenty pro měnové uvolnění.
- Investoři nyní očekávají první snížení sazeb Bank of England v roce 2026, s možností dalších poklesů, pokud bude proces dezinflace pokračovat.
