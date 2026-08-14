Akcie Nintenda dnes posílily až o 7,5 % 📈

Akcie společnosti Nintendo dnes výrazně posílily poté, co firma oznámila, že globální prodeje hry Pokémon Pokopia překonaly od březnového uvedení na trh 5 milionů kusů. Titul reagoval růstem až o 7,5 % na 8 945 jenů a míří ke třetímu týdennímu růstu v řadě.
To by zároveň znamenalo nejdelší vítěznou sérii od listopadu, kdy akcie začaly svůj několikaměsíční pokles. Silné prodeje nové hry tak pomáhají obnovit důvěru investorů, že Nintendo má po slabším období znovu prostor k růstu.
Pokopia podporuje i prodeje Switch 2
Pokémon Pokopia kombinuje známý svět Pokémonů s herními prvky podobnými sérii Animal Crossing. Právě tento mix takzvané cozy life simulation se podle všeho trefil do vkusu hráčů.
Důležité je také to, že hra je dostupná exkluzivně pro Switch 2. Její úspěch tak nepodporuje pouze prodeje softwaru, ale může zvyšovat i poptávku po samotné konzoli.
Podle analytiků tak může silný výkon klíčových her zlepšit celý investiční příběh Nintenda. Někteří z nich nevylučují ani návrat akcií nad 10 000 jenů, pokud bude prodejní momentum pokračovat.
Indonésie může přidat další růstový impuls
Pozitivně působí také zprávy, že Nintendo plánuje letos uvést své konzole Switch v Indonésii.
Tento krok by měl podpořit širší globální expanzi společnosti a otevřít jí další velký spotřebitelský trh. V kombinaci s úspěchem exkluzivních her pro Switch 2 může jít o další faktor, který pomůže zrychlit růst hardwarových i softwarových tržeb.
Obavy z dražších pamětí zatím ustupují
Akcie Nintenda byly v předchozích měsících výrazně pod tlakem. Během sedmi měsíců do konce července ztratily přibližně 28 %, zatímco širší japonský index Topix ve stejném období vzrostl o více než 17 %.
Hlavní obavou investorů byly rostoucí ceny paměťových komponent, které by mohly stlačit marže při výrobě konzolí. Silné výsledky za první čtvrtletí ale podle analytiků ukázaly, že tento tlak může být menší, než se původně čekalo.
To nyní pomáhá měnit sentiment. Pokud budou prodeje Switch 2 a klíčových her pokračovat v solidním tempu, může se Nintendo postupně vrátit k růstové trajektorii.
Graf Nintendo (NTO.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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