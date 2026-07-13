🛢️ Shrnutí trhů: Geopolitické déjà vu. Hormuzský průliv se opět ocitá v centru pozornosti investorů

12:20 · 13 července 2026
🌍 Geopolitická situace a diplomacie
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Spojené státy provedly další nálety na Írán, přičemž Teherán odpověděl raketovými a dronovými útoky na cíle v regionu, což vede k další eskalaci konfliktu.
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Íránské ministerstvo zahraničí uvádí, že rozhovory s USA ohledně memoranda o dohodě se nacházejí v „krizové fázi" a Teherán oznamuje, že nebude plnit své závazky, dokud druhá strana nesplní svá ujednání.
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Írán rovněž sděluje, že snahy o vytvoření společného mechanismu pro Hormuzský průliv za účasti Ománu jsou ztíženy americkým tlakem na tuto zemi, což diplomatickou situaci dále komplikuje.
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Napětí způsobuje růst cen ropy, tlak na finanční trhy a riziko dalšího zhoršení hospodářské situace v případě rozšíření konfliktu.
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Mezinárodní společenství vyzývá k návratu k jednáním, avšak vojenské akce mezi USA a Íránem se nadále stupňují.
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Íránská tisková agentura Mehr News Agency informuje, že v okolí íránského přístavu Bandar Abbas a ostrova Qeshm bylo slyšet výbuchy.
🛢️ Komodity a energetika
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Ropa zdražuje v tuto chvíli přibližně o 2,5 %, a to v reakci na rostoucí geopolitická rizika a potenciální omezení nabídky suroviny.
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Rostoucí riziko narušení přepravy ropy přes Hormuzský průliv zvyšuje obavy investorů o globální dodávky energie, čímž podporuje růst cen suroviny a umocňuje inflační obavy.
📈 Akciové trhy
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Zhoršení nálady na trzích se promítá do tlaku na riziková aktiva, včetně akcií polovodičových společností, a to i přes přetrvávající silný zájem o sektor umělé inteligence.
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Investoři se soustředí na další vývoj konfliktu na Blízkém východě a na nadcházející čtvrtletní výsledky největších technologických firem, které ukáží kondici sektoru AI a jeho výhled růstu.
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Obchodování na evropských burzách probíhá převážně v mírném plusu, což svědčí o relativní odolnosti investorů navzdory přetrvávajícímu geopolitickému napětí a rostoucím obavám ohledně trhu s energiemi.
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Nejlépe si vedou indexy z Německa a Španělska, kde DAX přidává přibližně 0,1 % a IBEX 35 roste přibližně o 0,2 %, podpořeny pozitivní náladou kolem části průmyslových a finančních společností.
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Francouzský CAC 40 stejně jako širší evropský Euro Stoxx 50 zůstávají v symbolickém plusu.
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Britský FTSE 100 se drží blízko úrovně otevření s mírnou ztrátou.
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Investoři v Evropě zůstávají opatrní a vyhodnocují dopad napětí na Blízkém východě, situace kolem Hormuzského průlivu a možného růstu cen ropy na hospodářský výhled a politiku centrálních bank.
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Navzdory nejistotě akciové trhy zůstávají stabilní a vedle geopolitiky přitahují pozornost investorů také nadcházející čtvrtletní výsledky společností a výhled dalšího růstu technologického sektoru.
🏭 Sektory a společnosti
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Volkswagen zvažuje propuštění dalších 50 tisíc zaměstnanců, neboť stávající úsporný program nemusí k posílení konkurenceschopnosti firmy stačit.
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Německý výrobce se potýká s vysokými výrobními náklady, tlakem čínských automobilových značek a slabší poptávkou po elektrických vozidlech v Evropě.
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Dodatečné škrty by doplnily již plánovaná propouštění, což by mohlo znamenat až přibližně 100 tisíc redukcí pracovních míst v celé skupině.
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Restrukturalizace má Volkswagenu pomoci snížit náklady, avšak může vyvolat silný odpor odborů a zaměstnanců.
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Evropské letecké společnosti jsou pod tlakem v důsledku zdražení ropy způsobeného eskalací napětí na Blízkém východě.
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Vyšší náklady na palivo mohou snížit marže dopravců, kteří již čelí nákladovým tlakům a nejistotě ohledně poptávky po cestování.
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Akcie společností jako Lufthansa, Ryanair nebo TUI klesají, protože investoři se obávají dalšího nárůstu provozních výdajů.
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Evropské ropné společnosti na burzách posilují po eskalaci konfliktu mezi USA a Íránem, která tlačí ceny ropy nahoru.
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Investoři se obávají narušení dodávek suroviny z Blízkého východu, což zvyšuje hodnotu energetických koncernů jako BP, Shell nebo TotalEnergies.
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Vyšší ceny ropy zlepšují výhled příjmů producentů paliv, avšak zároveň zvyšují inflační riziko a tlak na ostatní sektory hospodářství.
🪙 Drahé kovy
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Na trhu drahých kovů dochází k poklesům, jejichž příčinu je třeba hledat v eskalaci konfliktu na Blízkém východě.
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Zlato se stahuje přibližně o 1 % a klesá pod 4 100 USD za unci.
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Stříbro klesá o více než 2 % a stahuje se pod 59 USD za unci.
💻 Kryptoměny
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Kryptoměny rovněž zůstávají pod tlakem.
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Bitcoin klesá o více než 1,3 % a testuje úroveň 63 000 USD.
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Ethereum klesá přibližně o 0,1 % a stahuje se pod 1 800 USD.
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