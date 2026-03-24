Shrnutí trhů: Geopolitické přeskupení sil; trhy jsou opatrné ohledně výsledku 5denního „střetu“ 🚨

Volatilita aktuálně pozorovaná u hlavních finančních instrumentů. Zdroj: xStation
Volatilita aktuálně pozorovaná na měnovém trhu. Zdroj: xStation
Volatilita aktuálně pozorovaná na evropském akciovém trhu. Zdroj: xStation
- Úterní obchodní seance na evropských trzích probíhá ve volatilní atmosféře, které dominuje nejistota kolem pětidenního příměří dohodnutého mezi USA a Íránem ohledně útoků na energetické cíle, přestože Írán popírá, že by jakákoli jednání proběhla, a samotný Izrael ve svých útocích pokračuje.
- Dolar, ropa a zlato zůstávají klíčovými ukazateli tržní volatility uprostřed geopolitických otřesů.
- Při pohledu na současný vývoj vidíme, že dnešní seance probíhá v prostředí tržního skepticismu. Ropa a USD překonávají výkonností zlato, což může naznačovat, že trh v nadcházejících dnech stále vnímá řadu rizik.
- OIL a OIL.WTI rostou o více než 1 %, přestože ceny zůstávají pod hranicí 98 USD za barel.
- Dolarový index USDIDX posiluje o 0,23 %, přičemž měny z jižní polokoule opět patří k nejslabším. AUDUSD ztrácí vůči USD 0,67 % a NZDUSD 0,55 %.
- Na samotných akciových trzích nevidíme jasný trend, i když momentum se v posledních minutách posunulo více do medvědího teritoria. Německý DAX 40 aktuálně ztrácí 0,8 %, zatímco francouzský CAC 40 odepisuje 0,7 % na konci první úterní obchodní seance. Polský W20 si vede velmi slabě, se ztrátou kolem 1,1 % a je nejhorším indexem na kontinentu.
- Z jednotlivých společností přitahuje největší pozornost investorů SAP. Jeho akcie klesly o 4 % na 147,66 EUR, nejníže za 26 měsíců, což z něj činí nejslabší titul v indexu DAX, s celkovým poklesem o 29 % od začátku roku. Analytik JPMorgan Toby Ogg snížil doporučení z „Overweight“ na „Neutral“ a výrazně redukoval cílovou cenu z 260 EUR na 175 EUR, zároveň akcii vyřadil ze seznamu „Analyst Focus List“. Jako důvody uvedl očekávané zpomalení růstu ukazatele Current Cloud Backlog (CCB), rostoucí volatilitu tržeb vyplývající z transformace obchodního modelu a potřebu vyšších investic v prostředí sílící konkurence. To ho vedlo ke snížení odhadů tržeb pro roky 2026–2028.
- Také Kepler Cheuvreux a Jefferies snížily své cílové ceny na 190 EUR, respektive 230 EUR, obě společnosti však ponechaly doporučení „Buy“, čímž signalizují důvěru v dlouhodobý potenciál firmy navzdory krátkodobým problémům.
- Akcie Bayer AG oslabily téměř o 3 % po zprávách, že investiční fond Inclusive Capital Partners zvažuje prodej balíku 8,5 milionu akcií (0,9 % akciového kapitálu) v hodnotě přibližně 327 milionů EUR. Trh to interpretuje jako signál, že Ubben se domnívá, že růstový potenciál společnosti byl vyčerpán. Bayer se tak stal druhým nejslabším titulem hlavního německého indexu.
- Akcie španělské společnosti Puig vyskočily o 16 % poté, co Estée Lauder a španělská kosmetická skupina oznámily, že jednají o možné akvizici.
US100 ztrácí téměř 2 %; Microsoft zmrazuje nábor v divizích cloudu a prodeje 💡
Makro&Trhy: Iránský konflikt, centrální banky a pokračující mizérie BTC
Írán umožnil průjezd 10 ropným tankerům přes Hormuzský průliv — vysvětlení záhadného „dárku“ pro Trumpa ⚓
Apple posiluje výrobu v USA: do programu přidává nové partnery a investuje 400 milionů dolarů 🍏
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.