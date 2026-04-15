Shrnutí trhů: luxusní sektor pod tlakem, AI prohlubuje divergenci na trhu

Evropské akcie zůstávají po válce s Íránem a souvisejícím energetickém šoku mezi hlavními zaostávajícími trhy. Zároveň ale přibývá signálů, že prodejní tlak v regionu se může krátkodobě blížit k vyčerpání.
Bez ohledu na to, zda konflikt skončí příměřím nyní nebo později, jeho důsledky pravděpodobně zanechají na evropské ekonomice trvalejší stopu. Vyšší ceny energií mohou zatížit očekávání růstu firemních tržeb, zatímco zvýšená inflace může centrální banky vést k opatrnějšímu postoji v měnové politice. V důsledku toho se globální výhled růstu dál zhoršuje.
Dnešní vývoj hlavních evropských indexů odráží toto smíšené prostředí. Britský FTSE 100 roste zhruba o 0,1 %, francouzský CAC 40 ztrácí 0,6 %, německý DAX se obchoduje přibližně na včerejších závěrečných úrovních a španělský IBEX 35 také odepisuje kolem 0,6 %.
Dnešní firemní výsledky zároveň ukazují jasnou divergenci mezi jednotlivými sektory. Část trhu — zejména luxusní zboží — čelí výraznému tlaku a revizím očekávání směrem dolů, zatímco technologie a polovodiče nadále těží ze silného trendu spojeného s AI. Tržní prostředí tak zůstává velmi selektivní a sektorová rotace dál hraje klíčovou roli při formování investorského sentimentu.
- Kering: společnost i širší sektor luxusu jsou pod výrazným tlakem po slabších výsledcích za Q1, což spustilo širší výprodej napříč odvětvím včetně LVMH a Hermès. Hlavním problémem zůstává slábnoucí poptávka po prémiových značkách, zejména po Gucci, což vyvolává otázky ohledně udržitelnosti oživení celého sektoru.
- Hermès: přestože je firma vnímána jako jeden z nejsilnějších hráčů v luxusním segmentu, její akcie také prudce klesají, protože investoři reagují na zklamání z výsledků a širší přecenění celého sektoru. Trh stále více přistupuje i k nejkvalitnějším jménům jako k součásti širší korekce sentimentu v luxusním zboží.
- ASML: výsledky podporují narativ pokračujícího polovodičového boomu taženého umělou inteligencí, což ostře kontrastuje se slabostí v jiných sektorech. Společnost signalizuje pokračující silnou poptávku po čipové infrastruktuře, čímž potvrzuje relativní sílu technologického sektoru vůči širšímu trhu.
Dnes jsme zároveň obdrželi makroekonomická data o inflaci ve Francii a průmyslové produkci v eurozóně, která ukazují známky relativní stabilizace.
- Ve Francii březnová inflace na meziměsíční bázi mírně překonala očekávání, zatímco meziroční tempo HICP vzrostlo na 2,0 % oproti odhadu 1,9 %. Přesto inflace zůstává celkově stabilní a blízko cíli Evropské centrální banky, což v kontextu dřívějších obav z energeticky tažených cenových tlaků snižuje pravděpodobnost výrazněji jestřábího postoje.
- V eurozóně průmyslová produkce překvapila pozitivně, když meziměsíčně vzrostla o 0,4 % oproti očekávaným 0,2 %, zatímco meziroční pokles se zmírnil na -0,6 % oproti odhadu -1,4 %. To naznačuje, že výrobní aktivita sice zůstává slabá, ale už se nezhoršuje tempem, které se dříve čekalo. Spíše než o další prohlubování slabosti tak jde o stabilizaci na nízkých úrovních. V širším pohledu to podporuje vnímání Evropy jako defenzivního trhu, nikoli však trhu vstupujícího do nové fáze recesního zhoršení.
Na komoditním trhu se Brent nadále drží nad 95 USD za barel, což odráží přetrvávající geopolitická rizika a pokračující napětí na straně nabídky. Vyšší ceny ropy zůstávají významným proinflačním faktorem a mohou ovlivňovat očekávání měnové politiky i globální růst.
U drahých kovů sledujeme po předchozích růstech částečný výběr zisků, což ukazuje na krátkodobé ochlazení poptávky po bezpečných aktivech.
