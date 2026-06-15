⚪ Stříbro roste o 4,5 % díky levnější ropě

Cena stříbra dnes vzrostla o 4,5 %. Zlato přidalo více než 3 %, zatímco platina a palladium posílily o více než 5 %. U stříbra však probíhá klíčový technický posun. Ten je tažen zaprvé možnou formací dvojitého dna a zadruhé proražením nad 200denní klouzavý průměr.
Technická analýza naznačuje, že o teoretické formaci hlava a ramena bylo možné uvažovat během poklesu směrem k 61–62 USD za unci. Tyto úrovně zároveň vymezují možné dvojité dno, společně s jasným pin barem z 23. března. Tehdy se cena odrazila o 33 % z lokálního minima k úrovni 82–83 USD za unci, kde by měla být vnímána potenciální neckline formace. V krátkodobém horizontu navíc může být na dohled odraz ve tvaru V, který by pravděpodobně posunul cenu směrem k pásmu 73–74 USD za unci. V této oblasti se nachází silná rezistence, těsně nad 50- a 100periodovým průměrem.
Stříbro může směřovat ke krátkodobé rezistenci na úrovni 73–74 USD za unci. Zdroj: xStation5
Z pohledu odchylek od průměrů se stříbro jeví jako mírně podhodnocené vůči 100dennímu SMA, ale přiměřeně oceněné vůči ročnímu průměru. Cena se naopak v posledních měsících od ročního průměru již odrazila. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Letní období bývá pro stříbro obvykle příznivé, což potvrzují 10leté i dlouhodobé průměry. 5letý průměr však naznačuje, že ceny mohou začít růst až okolo 160.–170. seance roku. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
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