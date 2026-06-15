US Open: Wall Street v euforii po oznámení dohody mezi USA a Íránem

Wall Street zahájila týden silným růstem po zprávách o dosažení dohody mezi Spojenými státy a Íránem. Ačkoli je formální podpis naplánován na 19. června a samotná dohoda zavádí pouze 60denní příměří společně s pokračujícími jednáními, investoři pozitivně reagovali na jasnou deeskalaci napětí na Blízkém východě.
Ještě před několika dny trhy oceňovaly scénáře další eskalace, možných výpadků dodávek ropy a rostoucích inflačních tlaků. Dnešní situace vypadá zcela jinak. Investoři začali oceňovat pokles geopolitického rizika, což okamžitě podpořilo chuť k riziku a nasměrovalo kapitál zpět do amerických akcií.
Hlavním příjemcem této změny sentimentu je technologický sektor. Růst vedou společnosti spojené s umělou inteligencí, polovodiči a infrastrukturou datových center. Pro trh jde o klasický signál risk-on, kdy investoři omezují defenzivní pozice a znovu se soustředí na růstová aktiva.
Klíčová je také reakce trhu s ropou. Vyhlídka pokračující otevřenosti Hormuzského průlivu a nižší riziko narušení dodávek vyvolaly prudký pokles cen ropy. Pro Wall Street však nejde pouze o ropu samotnou. Nižší ceny energií znamenají menší nákladový tlak na firmy, stabilnější inflační očekávání a potenciálně příznivější podmínky pro americkou ekonomiku ve druhé polovině roku.
To je dnes pravděpodobně nejdůležitější prvek pro investory. Po měsících obav z inflace, cen energií a dopadu geopolitických konfliktů na globální růst získal trh silný argument pro optimističtější makroekonomický výhled. Výsledkem je růst nejen velkých technologických firem, ale také širšího trhu reprezentovaného indexy S&P 500 a Nasdaq.
Je vhodné poznamenat, že aktuální rally je tažena především sentimentem. Investoři zatím nereagují na konkrétní ekonomické dopady dohody, ale spíše na změnu očekávání. Trh oceňuje stabilnější geopolitické prostředí, nižší volatilitu energií a menší riziko nových inflačních šoků.
Všechna rizika však nezmizela. Obě strany stále čekají obtížná jednání o íránském jaderném programu, budoucích sankcích a dlouhodobých bezpečnostních zárukách. Jakýkoli neúspěch v jednáních by mohl rychle zvrátit část současného optimismu a znovu zvýšit averzi k riziku.
Wall Street zatím vysílá jasný signál. Investoři vnímají dohodu mezi Washingtonem a Teheránem jako faktor, který snižuje jeden z klíčových zdrojů nejistoty ve světě. Klesající ceny ropy, rostoucí technologické akcie a široký příliv kapitálu do akcií ukazují, že trh tento vývoj vnímá jako pozitivní pro ekonomiku i budoucí firemní zisky ve Spojených státech.
Futures na S&P 500 výrazně rostou, protože investoři pozitivně reagují na potvrzení dohody mezi USA a Íránem. Trh ji interpretuje jako významné snížení geopolitického rizika, což podporuje chuť k riziku a vrací kapitál do amerických akcií. Další podporou jsou klesající ceny ropy, které mohou zmírnit inflační tlaky a zlepšit výhled americké ekonomiky. Wall Street tak míří k silnému otevření, přičemž většina futures se obchoduje v zelených číslech.
Zdroj: XTB Research
Futures na S&P 500 výrazně rostou, protože investoři pozitivně reagují na potvrzení dohody mezi USA a Íránem. Trh ji interpretuje jako významné snížení geopolitického rizika, což podporuje chuť k riziku a vrací kapitál do amerických akcií. Další podporou jsou klesající ceny ropy, které mohou zmírnit inflační tlaky a zlepšit výhled americké ekonomiky. Wall Street tak míří k silnému otevření, přičemž většina futures se obchoduje v zelených číslech.
Zdroj: xStation5
Zprávy ze společností
- Akcie SpaceX (SPCX.US) dnes rostou o více než 6 % a prodlužují působivou rally po rekordním debutu na burze Nasdaq, během kterého akcie v první obchodní den vzrostly o 19 %. Investoři se soustředí na dlouhodobý potenciál společnosti v oblasti vesmírných služeb, satelitní komunikace a infrastruktury spojené s AI. Další momentum přináší ambiciózní prognóza Elona Muska, podle které by společnost mohla do roku 2030 dosáhnout ročních tržeb 1 bilion USD.
- Polovodičové akcie také prudce rostou po průlomu v jednáních mezi USA a Íránem. Mezi lídry patří ARM (ARM.US), Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US) a Intel (INTC.US), které těží ze zlepšeného tržního sentimentu i pokračujícího nadšení kolem umělé inteligence. Nižší geopolitické napětí a klesající ceny ropy snižují inflační obavy a podporují investory ve zvyšování expozice vůči růstovým technologickým titulům.
- Silné zisky zaznamenávají také KLA (KLAC.US), Applied Materials (AMAT.US) a Lam Research (LRCX.US), tedy společnosti dodávající klíčové vybavení pro pokročilou výrobu polovodičů. Investoři je vnímají jako nepřímé vítěze AI boomu, protože rostoucí poptávka po AI čipech podporuje mnohamiliardové investice do nových továren a výrobních kapacit.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
🟡 Vrátila se zlatá horečka? Zlato od minima připsalo přes 7 %
🎥 „Nechte ropu téct!“ – Dohoda Trumpa a Íránu poslala WTI pod 80 USD
⚪ Stříbro roste o 4,5 % díky levnější ropě
BREAKING: Průmyslová výroba v USA se smíšeným výsledkem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.