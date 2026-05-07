Shrnutí trhů 🚨 Ropa klesá pod 100 USD a podporuje optimismus na evropských i amerických akciích

Futures na Stoxx Europe 600 rostou o více než 0,2 %. Evropské akcie tak navazují na pozitivní momentum po rekordních maximech na Wall Street, nových maximech na asijských trzích a prudkém poklesu cen ropy pod 100 USD za barel. Ten přichází v souvislosti s očekáváním možné dohody mezi Spojenými státy a Íránem.
Maloobchodní tržby v eurozóně meziměsíčně klesly o 0,1 %, zatímco trh očekával pokles o 0,3 %. Předchozí hodnota činila -0,2 %. V meziročním vyjádření maloobchodní tržby vzrostly o 1,2 %, což bylo v souladu s konsensem trhu, ale pod předchozí hodnotou 1,7 %.
Globální trhy zároveň sledují slabší americký dolar a nižší výnosy dluhopisů, což podporuje akcie, drahé kovy i Bitcoin. V Evropě zaostává za širším trhem německý DAX, který navzdory obecně pozitivnímu sentimentu v regionu klesá přibližně o 0,1 %.
Graf DAX (DE40), interval D1 / H1
Firemní tržby podporují sentiment na evropských trzích
- Qiagen vykázal upravený zisk na akcii ve výši 54 centů, což bylo v souladu s očekáváním analytiků.
- Lottomatica dosáhla tržeb 600 mil. EUR a uvedla, že v roce 2026 očekává upravenou EBITDA na horní hranici dříve zveřejněného výhledu.
- Tenaris vykázal tržby 3,10 mld. USD, čímž překonal očekávání trhu ve výši 2,99 mld. USD.
- Endesa oznámila čistý zisk 725 mil. EUR oproti odhadům analytiků ve výši 627,6 mil. EUR.
- Jeronimo Martins vykázal EBITDA 572 mil. EUR, nad konsensem trhu ve výši 560,6 mil. EUR.
- Banco Comercial Portugues oznámila čistý zisk 305,8 mil. EUR, výrazně nad očekáváním 283,4 mil. EUR.
Zvýšená volatilita na evropských akciích po zveřejnění firemních výsledků
- Prosus rostl přibližně o 3 % a patřil tak k nejsilnějším titulům v indexu Stoxx Europe 600. Henkel přidal zhruba 2 % po zveřejnění lepšího než očekávaného organického růstu tržeb za první čtvrtletí.
- CSG NV posílila o 1,7 % a BE Semiconductor Industries vzrostla o 1,6 % díky pokračujícímu optimismu kolem polovodičového sektoru. Výše se obchodovala také STMicroelectronics, která přidávala přibližně 1,4 %.
- Argenx vzrostl o 1,5 % poté, co tržby léku Vyvgart překonaly očekávání analytiků.
- TUI i Lufthansa přidaly zhruba 1 %, podpořené zlepšujícím se sentimentem v cestovním a leteckém sektoru po poklesu cen ropy.
- Prysmian posílil o 0,8 % po komentářích naznačujících delší prostor pro růst díky investicím do datových center a expanzi na americkém trhu.
- RENK Group klesla přibližně o 1 %. Pod tlakem byly před otevřením evropského trhu také BP, Novo Nordisk, Voestalpine a Nokia.
- Aumovio oslabila o 1,7 %, přestože vykázala upravený EBIT 106 mil. EUR oproti očekávání 93 mil. EUR. Siemens Healthineers klesl téměř o 5 % po snížení výhledu srovnatelného růstu tržeb za celý fiskální rok.
- SAP a OMV ztrácely přibližně 1,1 %, zatímco Andritz odepsal 1,3 % po smíšených výsledcích.
Graf SAP (D1)
Evropské společnosti nadále překonávají očekávání trhu
- Flutter Entertainment vykázala tržby 4,30 mld. USD, nad očekáváním trhu ve výši 4,24 mld. USD.
- AMS-Osram oznámila čtvrtletní tržby 796 mil. EUR oproti konsensuálním odhadům 774,3 mil. EUR.
- Aker BP vykázala zisk před zdaněním 2,72 mld. USD, výrazně nad výhledy 1,89 mld. USD.
- Avolta zaznamenala organický růst tržeb 4,7 %, čímž překonala očekávání analytiků 4,55 %.
- Sanoma vykázala tržby za druhé čtvrtletí 221,1 mil. EUR, nad konsensuálními odhady 215 mil. EUR.
- BNP Paribas Bank Polska oznámila čistý zisk 375,3 mil. PLN, výrazně nad očekáváním 306,5 mil. PLN.
- Swiss Re dosáhla čistého zisku za druhé čtvrtletí 1,51 mld. USD oproti výhledům 1,19 mld. USD.
- GN Store Nord ponechala celoroční výhled organického růstu tržeb na 0–6 % a výhled marže EBITA na 8–9 %, ve srovnání se 7,6 % dosaženými v roce 2025.
- Siemens Healthineers snížila celoroční výhled srovnatelného růstu tržeb na 4,5–5 % z předchozího pásma 5–6 %, zatímco trh očekával přibližně 4,94 %.
Graf Siemens Healthineers (D1)
- Nexi vykázala tržby za první čtvrtletí ve výši 821,4 mil. EUR oproti očekáváním 814,5 mil. EUR.
- Lanxess oznámila tržby za první čtvrtletí ve výši 1,38 mld. EUR, zatímco trh očekával 1,40 mld. EUR.
- Knorr-Bremse vykázala EBIT za první čtvrtletí ve výši 245 mil. EUR, mírně nad konsensem 244,8 mil. EUR.
- Pharming oznámila čtvrtletní tržby 72,4 mil. USD. Trh výsledek porovnával s 79,1 mil. USD dosaženými před rokem.
- Vonovia vykázala upravenou EBITDA za první čtvrtletí ve výši 711,6 mil. EUR, nad očekáváním analytiků 701,9 mil. EUR.
- SAF-Holland oznámila upravený EBIT za první čtvrtletí ve výši 42,5 mil. EUR, čímž překonala konsensus 41,6 mil. EUR.
- Zealand Pharma vykázala čistou ztrátu za první čtvrtletí ve výši 43,94 mil. DKK oproti očekávané ztrátě 68 mil. DKK.
- Wacker Neuson vykázala EBIT za první čtvrtletí ve výši 41,5 mil. EUR, výrazně nad očekáváním analytiků 12,1 mil. EUR.
- Solvay oznámila provozní EBITA za první čtvrtletí ve výši 219 mil. EUR oproti tržním očekáváním 228 mil. EUR.
- Intrum vykázala upravený EBIT za první čtvrtletí ve výši 50,1 mil. SEK, výrazně nad očekáváním 17 mil. SEK.
- FinecoBank oznámila čistý zisk za první čtvrtletí ve výši 162,2 mil. EUR oproti výhledům 158 mil. EUR.
- Veidekke vykázala čtvrtletní tržby ve výši 965 mil. NOK, nad očekáváním analytiků 895 mil. NOK.
- Legrand oznámil organický růst tržeb o 9,3 %, výrazně nad tržním očekáváním 6,81 %.
- Davide Campari vykázala organický růst tržeb o 2,9 %, zatímco analytici očekávali pokles o 5 %. Navzdory silným výsledkům opatrný výhled vyvolal prudký výprodej akcií.
Graf Campari (D1)
Grafy EU50 a OIL (D1)
