Shrnutí trhů: Rotace pokračuje. Kapitál odtéká z technologických společností!

Hlavní evropské indexy zahajují den v plusu navzdory slabosti na Wall Street – futures na Euro Stoxx 50 jsou stabilní, německý DAX přidává 0,46 %, podobně jako EU50 (+0,29 %), UK100 (+0,45 %) a italský index ITA40 (+0,94 %).
Hlavním faktorem pohánějícím trhy je dnešní americká zpráva o payrolls za červen – medián prognóz počítá s růstem o 110 tisíc pracovních míst při míře nezaměstnanosti 4,3 %, avšak rozptyl odhadů (25–200 tisíc) vytváří vysoké riziko překvapení, které rozhodne o dalším vývoji sazeb Fedu do konce roku.
Dodatečný tlak na sentiment přináší výprodej v technologickém sektoru – poté, co Meta oznámila plány na prodej přebytečných výpočetních kapacit pro AI, index polovodičů SOX ve středu propadl o více než 6 % a burzy v Koreji a Japonii zaznamenaly prudké poklesy.
Jen náhle posílil a dolar/jen klesl na přibližně 161, a to po signálech, že Japonsko mění svou strategii devizových intervencí na „chirurgičtější" přístup vůči spekulantům sázejícím na slabost jenu, což dolar dále oslabilo na širším trhu.
Ropa zlevňuje třetí den po sobě – Brent je nejníže za čtyři měsíce, kurzy WTI ztrácejí 0,72–0,86 % v návaznosti na pokrok v jednáních USA–Írán v Dauhá ohledně Hormuzského průlivu, což tlumí inflační obavy.
Americký dolar je mírně slabší (–0,38 %), zatímco zlato přidává 0,78 % a stříbro 1,29 %, přičemž obě komodity těží z oslabení greenbacku.
Na evropských burzách si nejlépe vedou defenzivní a cyklická odvětví – Health Care (+1,98 %), Financials (+1,22 %) a Consumer Discretionary (+1,09 %). Nejhůře se daří Technology (–2,80 %) a Communications (–0,75 %), což táhne index Euro Stoxx 50 dolů navzdory dobré výkonnosti ostatních sektorů. Zdroj: XTB
Zprávy ze společností
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Bayer posiluje o více než 5 % (nejvyšší úroveň za téměř tři roky) po vytvoření nové jednotky Ruveon pro americký byznys Roundup, což trh interpretuje jako krok směrem k možnému rozčlenění skupiny; akci navíc podpořil upgrade Deutsche Bank na „buy" a zvýšení cílové ceny o 33 % na €60.
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Sodexo vykazuje solidní růst akcií poté, co zvýšilo celoroční výhled organického růstu tržeb na 1,2–1,5 % díky výsledkům za třetí kvartál překonávajícím konsenzus (€6,17 mld oproti konsenzu €6,04 mld).
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Volkswagen posiluje navzdory napjaté vnitřní situaci – společnost se připravuje na klíčové zasedání dozorčí rady 9. července, na němž má padnout rozhodnutí o snížení až 100 tisíc pracovních míst a uzavření čtyř německých závodů, což naráží na silný odpor odborů a spolkové země Dolní Sasko.
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Výrobci čipů zůstávají pod tlakem v důsledku výprodejů zaznamenaných v předchozím čtvrtletí – Infineon Technologies ztrácí 3,20 % a ASML Holding 3,14 %, a to ve stínu poklesu polovodičového sektoru v USA a Asii.
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Švýcarská centrální banka (SNB) konstatovala, že UBS již nyní splňuje zpřísněné kapitálové požadavky zavedené po pádu Credit Suisse, zatímco samotná banka UBS argumentuje, že nová regulace je nadměrně restriktivní a může ohrozit konkurenceschopnost švýcarského finančního sektoru.
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