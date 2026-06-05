Shrnutí trhů: SAP odolává výprodeji v technologiích, SpaceX má zablokovaný vstup do S&P 500 (05.06.2026)

Trhy a indexy
- Dnešní tržní sentiment určují rozdílné výkony sektorů a rostoucí opatrnost před nejnovějším reportem z amerického trhu práce NFP. Toto zveřejnění je velmi očekávané, protože nastaví tón pro první zasedání Fed pod novým předsedou Kevinem Warshem.
- Současné makroekonomické prostředí komplikuje nadcházející rozhodování o měnové politice. Důvodem je rostoucí inflace, slábnoucí spotřebitelská základna a zvětšující se rozdíl mezi výrobním sektorem a sektorem služeb. Vzhledem k těmto náročným protivětrům by i pozitivní výsledek NFP v souladu s očekáváním mohl posunout americký dolar výše.
- Sektorová rotace pokračuje. Technologický sektor ustupuje po nedávné rally do pozadí (ASML: -3,1 %) a nechává prostor titulům, které netěžily z poslední vlny optimismu kolem AI.
- Futures na španělský IBEX 35 (SPA35: +1 %) dnes vedou růst díky vysoké váze finančních společností (Banco Santander: +1,2 %), spotřebního zboží (Inditex: +3,5 %) a dokonce energetických titulů (Repsol: +0,4 %, Enagas: +1,3 %). Ty rostou navzdory mírnému tlaku na futures na ropu.
- Futures na francouzský CAC40 (FRA40: +0,4 %) následují díky silnému zastoupení sektoru zbytné spotřeby a luxusu (LVMH: +2,39 %, Hermès: +2,02 %).
- Futures na německý DAX (DE40: +0,3 %) uzavírají první trojici. Spotřebitelské tituly jako Zalando (+5,4 %) a Adidas (+2 %) znovu kompenzují výprodej hvězdy posledních seancí, společnosti Infineon (-6,48 %). Překvapivě SAP ostře kontrastuje s výprodejem v technologiích a rozšiřuje včerejší zisky o dalších 2,10 %.
- S&P Global odmítla změnit požadavky pro vstup do indexu, čímž fakticky zablokovala rychlé zařazení masivního IPO SpaceX v objemu 75 miliard USD do S&P 500. Přestože SpaceX cílí na ocenění 1,75 bilionu USD, nesplňuje přísná pravidla S&P týkající se ziskovosti, protože v roce 2025 vykázala ztrátu 4,94 miliardy USD. Zatímco S&P zachovává svůj standard a odmítá výjimky založené pouze na tržní kapitalizaci, konkurenti jako Nasdaq a FTSE Russell už pravidla uvolnili, aby umožnili zařazení podobných megakapitalizačních emisí.
- FOREX: Americký dolar (USDIDX) před NFP klesá. Odepisuje přibližně 0,35 % z měsíčního maxima dosaženého během středeční seance. Britská libra je dnes nejsilnější hlavní měnou, když vůči dolaru (GBPUSD) i japonskému jenu (GBPJPY) posiluje o 0,4 %. EURUSD roste o 0,2 % na 1,163.
- KOMODITY: Ropné futures smazaly mírné ztráty z dřívějšího obchodování a aktuálně se snaží dostat do zelených čísel (OIL: -0,05 %, OIL.WTI: +0,3 %). NATGAS prohloubil včerejší ztráty o dalších 1,2 %. Pod tlakem jsou také drahé kovy. Zlato klesá o 0,3 % na 4 460 USD za unci a stříbro ztrácí 1,6 % na 72,70 USD za unci.
- KRYPTO: Likvidita z digitálních aktiv odchází a většina hlavních i menších tokenů se obchoduje hluboko v červených číslech. Bitcoin klesá o 1,1 % na 62 600 USD, Ethereum ztrácí 4,6 % na 1 680 USD. Ztráty zaznamenávají také Solana (-1,7 %), Dogecoin (-3,1 %) a Chainlink (-4 %).
Dnešní výkonnost členů indexu Stoxx 50.
Zdroj: XTB Research s využitím dat agentury Bloomberg
Ekonomika a geopolitika
- Navzdory příměří zprostředkovanému USA si izraelské údery v Libanonu vyžádaly čtyři oběti. To kontrastuje s tvrzeními prezidenta Donalda Trumpa o pokroku v jednáních s Hizballáhem a Netanjahuem. Smíšené signály mezitím přicházejí také ohledně jednání mezi USA a Íránem. Trump naznačil možnou dohodu a schůzku s íránským nejvyšším vůdcem, zatímco Írán výraznější pokrok popřel. Napětí přetrvává také kolem Hormuzského průlivu, kde Írán plánuje účtovat lodní dopravě „poplatky za služby“ spojené s bezpečností. USA tento krok ostře odmítají a požadují bezplatný průjezd.
- Média také informovala o údajném souhlasu Íránu, předaném Pákistánu, s převedením části jeho uranu do třetí země, na které by se dohodly obě strany konfliktu.
- Revidované údaje Eurostatu ukazují, že HDP eurozóny klesl oproti předchozímu čtvrtletí o 0,2 %, zatímco HDP EU se snížil o 0,1 %. Zaměstnanost v eurozóně zároveň mírně vzrostla o 0,1 %, zatímco v EU zůstala beze změny na 0,0 %. Tyto aktualizované odhady využívají širší datové soubory než původní rychlé odhady a zahrnují vstup Bulharska do eurozóny v roce 2026.
- Ruský prezident Vladimir Putin jednoznačně odmítl evropské lídry jako prostředníky v konfliktu na Ukrajině a obvinil je z nedostatku neutrality. Místo toho požadoval dodržení mírového kompromisu, který měl být údajně dojednán s Donaldem Trumpem na Aljašce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím navrhl přímá jednání, zatímco Putin pohrozil dalšími hypersonickými raketovými údery proti Ukrajině.
Denní graf SPA35 vykazuje silnou býčí strukturu. Cena se obchoduje na úrovni 18 479, výrazně nad EMA za 10, 30 a 100 období, což naznačuje solidní růstové momentum. Po překonání 100,0% Fibonacciho úrovně na 18 391 býci testují několikaměsíční rezistenci poblíž 18 569. Rostoucí RSI potvrzuje nákupní tlak, přičemž stále ponechává prostor před překoupeným pásmem.
Zdroj: xStation5
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