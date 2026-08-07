Shrnutí trhů: Technologie posunuly Evropu na nová rekordní maxima! Kovy pokračují v růstu navzdory stagnujícímu dolaru (07.08.2026)

Indexy a společnosti
Futures na široký evropský index Stoxx 50 (EU50: +0,6 %) dnes vystoupaly na nová rekordní maxima kolem 6 560 bodů a pravděpodobně uzavřou již třetí týden v řadě v zisku. Podporují je lepší než očekávané výsledky řady klíčových evropských společností.
V čele evropského růstu jsou futures na německý DAX (DE40: +0,7 %). Následují britský FTSE 100 (UK100: +0,6 %), švýcarský SMI (SUI20: +0,6 %), nizozemský AEX (NED25: +0,4 %), italský FTSE MIB (ITA40: +0,4 %), francouzský CAC 40 (FRA40: +0,2 %) a španělský IBEX 35 (SPA35: +0,2 %).
DAX: Růst v Německu táhnou především technologické společnosti SAP (+3,9 %) a Infineon (+3 %). Po výsledcích se odráží také Siemens (+2,3 %). Naopak zaostávají automobilky Daimler (-3,5 %), Porsche (-1 %) a Volkswagen (-0,4 %) společně s Rheinmetall (-0,6 %). Deutsche Telekom (-1,2 %) umazává část včerejších zisků po výsledcích.
Allianz: Ve 2. čtvrtletí dosáhl Allianz provozního zisku 4,87 miliardy EUR, čímž překonal tržní očekávání ve výši 4,58 miliardy EUR. Společnost ponechala celoroční výhled provozního zisku v rozmezí 16,4–18,4 miliardy EUR a pokračuje v programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 2,5 miliardy EUR, přičemž v 1. pololetí již realizovala odkupy za 1,4 miliardy EUR.
Čistý příliv aktiv třetích stran do společnosti PIMCO dosáhl 32 miliard EUR. Sentiment však částečně zhoršily slabší než očekávané výsledky v pojišťovnictví. Akcie během seance smazaly většinu počátečních ztrát a aktuálně klesají jen přibližně o 0,3 %.
Optimismus v Evropě je poměrně široce rozložený, největší růst však zaznamenávají technologický a průmyslový sektor. Zdroj: XTB Research
Ekonomika a geopolitika
Donald Trump uvedl, že „šéf Fedu Kevin Warsh je skvělý a nebudu ho kritizovat.“
Prezident Fedu v St. Louis Alberto Musalem uvedl, že na červencovém zasedání podporoval zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů (Fed nakonec ponechal sazby beze změny v pásmu 3,5–3,75 %). Podle něj jsou včasné a postupné kroky méně nákladné a pomáhají zabránit rozkotvení inflačních očekávání. Dodal také, že centrální banka by měla být připravena trhy překvapit.
Průmyslová výroba v Německu v červnu vzrostla o 0,2 % meziměsíčně (meziročně klesla o 0,1 %) a za poslední tři měsíce se zvýšila o 0,7 %. Hlavními tahouny růstu byly automobilový průmysl (+3,6 %) a výroba dopravních prostředků (+8,4 %). Naopak negativně působil pokles výroby strojů a zařízení (-3,9 %) a energeticky náročných odvětví (-1,8 %). Průmysl bez energetiky a stavebnictví zůstal beze změny.
Německý export v červnu vzrostl o 0,9 % meziměsíčně na rekordních 139,3 miliardy EUR (+6,6 % meziročně), zatímco dovoz vyskočil o 4,4 % na 123,9 miliardy EUR. Obchodní přebytek se snížil na 15,4 miliardy EUR z květnových 19,3 miliardy EUR. Vývoz do USA meziměsíčně klesl o 14,2 %, zatímco dovoz z Číny vzrostl o 9,1 %.
Francouzský obchodní deficit se ve 2. čtvrtletí 2026 prohloubil na 19,2 miliardy EUR. Dovoz vzrostl o 5,5 %, především kvůli vyšším cenám uhlovodíků způsobeným konfliktem s Íránem, a překonal růst exportu, který činil 3,1 % a byl tažen zejména leteckým průmyslem. Navzdory celkovému zhoršení obchodní bilance se Francii podařilo zvýšit svůj podíl na světovém trhu.
Navzdory výraznému meziměsíčnímu oživení se meziroční růst průmyslové výroby stále pohybuje na hranici stagnace. Zdroj: XTB Research na základě dat Macrobond.
💱 FX, kovy a energie
Index amerického dolaru (USDIDX) zůstává před zveřejněním klíčové zprávy z amerického trhu práce NFP bez výraznějšího směru. Nejsilnější měnou skupiny G10 je dnes švýcarský frank, zatímco nejslabší je britská libra. Měnový pár USD/JPY oslabuje o 0,1 %, stále se však nachází přibližně 2 % nad minimem vytvořeným po koordinované intervenci Tokia a Washingtonu. EUR/USD posiluje o 0,1 % na 1,1530.
Futures na severomořskou ropu Brent (OIL) klesají o 2,1 % na 81,80 USD za barel poté, co se objevily zprávy, že Spojené státy, Írán a Omán se „blíží dohodě“ o dočasném obnovení provozu v Hormuzském průlivu.
Drahé kovy prodlužují svou růstovou sérii navzdory nízké volatilitě amerického dolaru. Zlato posiluje o 1,8 % na 4 320 USD za unci, zatímco stříbro přidává 4,6 % na 64,40 USD, což je nejvyšší úroveň od konce června.
EUR/USD se před zveřejněním dat NFP drží těsně u 100denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA100; tmavě fialová). Cena zlata je zobrazena žlutě. Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Výprodej dolaru po NFP, zlato opět roste
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