Dolar a Nasdaq před klíčovým testem 💵

Po červencovém zasedání Fedu, které nepřineslo ani zvýšení úrokových sazeb, ani větší jasnost ohledně dalších kroků výboru, tržní ocenění zvýšení úrokových sazeb výrazně klesla, což vedlo k oslabení dolaru a růstu na akciových trzích.
Investoři se zdají být stále více skeptičtí ohledně toho, zda za jestřábími prohlášeními nového předsedy Fedu budou následovat konkrétní kroky. Připomeňme, že téměř přesně před rokem Warsh otevřeně stanul na stranu Trumpa, když v pořadu FOX News prohlásil, že frustrace prezidenta z Powellova způsobu vedení měnové politiky je plně oprávněná. Kritizoval tehdy instituci za příliš pomalé snižování úrokových sazeb a přílišnou závislost na zpětných hospodářských datech.
Jelikož Fed musí dbát jak na cenovou stabilitu, tak na maximalizaci zaměstnanosti, signály ochlazování na americkém trhu práce by mohly vést k dalšímu holubičímu přehodnocení očekávané trajektorie úrokových sazeb v USA.
NFP však v posledních letech rád překvapuje pozitivně — hlavní hodnota (změna počtu pracovních míst v mimozemědělském sektoru) byla příznivější, než se čekalo, v 35 z posledních 50 měsíců.
Co tedy očekávat? Vlastně…
…co již víme o trhu práce v USA?
Poslední odečet NFP
V červnu vzrostl počet pracovních míst na americkém trhu práce o 49 tisíc, výrazně pod úrovní výhledu (107 tisíc). Došlo také k výraznému přehodnocení dat za poslední dva měsíce směrem dolů (−74 tisíc).
Tříměsíční průměr však zůstal na zdravé úrovni (+111 tisíc) díky silným hodnotám z dubna a května. Podle našeho názoru červnový pokles nemusí být předzvěstí ochlazování amerického trhu práce.
Graf 1: NFP a složka zaměstnanosti ISM PMI (2020–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
ADP
Data za červenec opět překvapila negativně. Vykázala vznik pouhých 44 tisíc nových pracovních míst, což v kombinaci s přehodnocením červnového výsledku směrem dolů (na 95 tisíc) příliš optimismu nenabízí.
- Propast mezi sektorem služeb (nárůst o 47 tisíc pracovních míst) a průmyslem (pokles o 3 tisíce) se prohloubila.
- Pilířem růstu zůstává sektor vzdělávání a zdravotnictví (+36 tisíc), solidně si vedou také finance (+10 tisíc) a podnikové služby (+9 tisíc).
- Naopak výrazné potíže jsou patrné v odvětvích, která dříve táhla zaměstnanost. Sektor rekreace a hotelnictví zrušil celých 11 tisíc pracovních míst (a to i přes spoluorganizování MS ve fotbale ze strany USA), obchod a logistika přišly o 8 tisíc míst.
Zajímavá je situace na straně mezd.
- Růst platů u zaměstnanců setrvávajících na stávajícím místě se stabilizoval na úrovni 4,4 % meziročně.
- Nejvyšší přidání v této skupině zaznamenali zaměstnanci ve financích (5,2 %) a zpracovatelském průmyslu (5,0 %).
- Je zde také patrná výrazná propast v závislosti na velikosti firmy. Mikropodniky (do 20 zaměstnanců) zvyšují mzdy jen o 2,4 %, zatímco střední a velké subjekty zaručují nárůsty řádu 4,7 %.
- Dynamika mezd u osob měnících zaměstnání vzrostla na 7,0 %, nejvyšší úroveň od srpna 2025.
Tempo tvorby nových pracovních míst se zpomaluje, ale je spíše v souladu s narativem „měkkého přistání". V mnoha odvětvích trvá nalezení zaměstnání déle než dříve (průměrná délka nezaměstnanosti se prodloužila na 26 týdnů), avšak celkový obraz není jednoznačný. V klíčových odvětvích se zaměstnavatelé stále potýkají s obtížemi při hledání vhodných pracovních sil.
JOLTS
Data JOLTS jsou — což stojí za zmínku hned na úvod — o měsíc opožděna oproti ostatním výsledkům. Neposkytují tedy tak aktuální obraz situace panující v americkém hospodářství. To platí zejména v období tak dynamických geopolitických změn a nestability cen klíčových energetických surovin.
Data za červen však odpovídají obrazu nízkého počtu náboru i propouštění (low hire–low fire), který se rýsuje již měsíce.
- Ukazatel propouštění zůstal na velmi nízké úrovni 1,1 %.
- Nízký byl však i počet dobrovolných odchodů (2 %).
Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti
Nové žádosti o dávky zůstaly na nízké úrovni (199 tisíc). Další nízká hodnota stáhla čtyřtýdenní klouzavý průměr pod hranici 200 tisíc.
Stojí za připomenutí, že před dvěma týdny klesly nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti na nejnižší úroveň od roku 1969.
Na co se investoři dnes zaměří?
Kromě hlavního odečtu, který vykáže změnu počtu zaměstnaných v mimozemědělských sektorech (konsensus: 80 tisíc), zaměříme pozornost na:
- Přehodnocení dat za poslední dva měsíce.
- Míru nezaměstnanosti (konsensus: 4,2 %).
- Růst mezd v ročním i měsíčním vyjádření (konsensus: 3,5 %; 0,3 %).
Tváří v tvář stále vysokým inflačním obavám (inflace na úrovni 3,5 % a jádrový ukazatel dosahující 2,6 %) může zvláštní pozornost přitáhnout právě růst mezd. Konsensus počítá s hodnotou 3,5 %, což znamená nulový reálný růst výdělků.
Graf 3: Inflace CPI a růst mezd v USA (2007–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Nižší než očekávaná data by prohloubila obavy o amerického spotřebitele, které jsou již nyní poměrně silné. Spotřeba se z velké části odehrává na úkor úspor (míra úspor klesla na pouhá 3 %) a její růst je velmi nerovnoměrný. Růst spotřeby u kvintilu (20 %) domácností s nejvyššími příjmy v USA po zohlednění inflace dosáhl v Q1 3,8 %. U zbytku populace (80 % občanů) prakticky stagnoval (+0,6 %).
Na druhé straně silný přírůstek zaměstnanosti může utvrdit jestřábí křídlo FOMC v přesvědčení o nutnosti zvyšování úrokových sazeb. Udržení stavu „low hire–low fire" by mělo tvůrcům politiky umožnit plně soustředit pozornost na inflační tlak, který zůstává nepříjemně vysoký.
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