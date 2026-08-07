Krypto novinky: CLARITY Act se odkládá, Bitcoin ETF dál přitahují kapitál a Stripe posiluje pozici v Evropě

Dnešní kryptoměnové dění ovládlo především odložení hlasování o americkém zákonu CLARITY Act, pokračující příliv kapitálu do spotových Bitcoin ETF a další dopady rozsáhlého útoku na hardwarové peněženky Coldcard. Vedle toho zveřejnil slabší výsledky těžař CleanSpark, zatímco stablecoinová infrastruktura Bridge vlastněná společností Stripe získala další regulatorní schválení v Evropské unii.
Americký Senát odkládá CLARITY Act na září
- Americký Senát před srpnovou přestávkou nebude hlasovat o zákonu CLARITY Act, který má vytvořit jasnější pravidla pro strukturu kryptoměnového trhu ve Spojených státech.
- Lídr republikánské většiny v Senátu John Thune potvrdil, že hlasování se přesouvá nejméně na září. Důvodem je nedostatečná podpora demokratických senátorů, bez jejichž hlasů může být obtížné překonat hranici 60 hlasů, která je obvykle potřebná k ukončení obstrukcí.
- Odklad komplikuje časový plán jedné z nejdůležitějších legislativních iniciativ pro kryptoměnový sektor. Pro firmy i investory zůstává nejisté, kdy přesně budou jasně vymezena pravidla mezi pravomocemi regulátorů, jako jsou SEC a CFTC.
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Další komplikací pro CLARITY Act je připravovaný etický dodatek týkající se kryptoměnových aktivit amerického prezidenta Donalda Trumpa.
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Podle dostupných informací by návrh mohl prezidenta nutit k odprodeji majetkových podílů v kryptoměnových projektech. Současně by ale mohl umožnit odklad daně z kapitálových zisků z těchto nucených prodejů, což by mohlo přinést úspory v řádu milionů dolarů.
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To může vytvořit další politický spor, protože právě Trumpovy vazby na kryptoměnový sektor patří mezi hlavní důvody odporu části demokratických senátorů vůči aktuální podobě zákona.
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Trump podle svého finančního přiznání získal v roce 2025 z kryptoměnových aktivit přibližně 1,4 miliardy USD. Významnou část tvořily příjmy spojené s memecoiny a projektem World Liberty Financial.
Bitcoin ETF přitáhly dalších 620 milionů USD
- Americké spotové Bitcoin ETF pokračovaly v sérii přílivů kapitálu. Fondy jako BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Bitwise BITB a ARK 21Shares ARKB zaznamenávaly přílivy každý obchodní den od víkendového útoku na Coldcard.
- Celkem do těchto produktů přiteklo přibližně 620 milionů USD. Načasování vyvolalo spekulace, zda část investorů nezačala po bezpečnostním incidentu přesouvat kapitál ze samostatně spravovaných peněženek do regulovaných investičních produktů.
- Přímou souvislost však zatím nelze potvrdit. Analytik Bloomberg Intelligence Eric Balchunas upozornil, že jde pouze o časovou shodu a neexistují důkazy, že právě útok na Coldcard byl příčinou zvýšených přílivů do ETF.
- Přesto incident znovu otevřel dlouhodobou debatu mezi zastánci self-custody a využíváním regulovaných správců. Zastánci vlastní správy argumentují plnou kontrolou nad prostředky, zatímco odpůrci upozorňují na technické a provozní riziko spojené se správou privátních klíčů.
Útok na Coldcard zvýšil červencové ztráty na 247 milionů USD
- Červenec se kvůli útoku na Coldcard stal druhým nejhorším měsícem roku 2026 z pohledu kryptoměnových krádeží.
- Podle DefiLlama bylo během měsíce odcizeno přibližně 247,4 milionu USD, více než trojnásobek červnových 75 milionů USD. Horší byl pouze duben, kdy škody dosáhly přibližně 644 milionů USD.
- Samotný útok na Coldcard způsobil škody nejméně za 100 milionů USD a podle některých odhadů mohl dosáhnout až 130 milionů USD. TRM Labs zároveň uvádí více než 116 milionů USD odcizených z více než 5 200 adres.
- Bezpečnostní incident ukázal, že ani cold storage automaticky neodstraňuje technologické riziko. Pokud chyba vznikne už při generování privátních klíčů, může být ohroženo velké množství peněženek současně.
CleanSpark zklamal výsledky
- Bitcoinový těžař CleanSpark zveřejnil za třetí fiskální čtvrtletí tržby ve výši 138 milionů USD, což znamenalo meziroční pokles o 30,5 %.
- Výsledek zároveň zaostal za konsensem analytiků ve výši 142,2 milionu USD. Firma vykázala čistou ztrátu 239 milionů USD, tedy 0,89 USD na akcii, zatímco ve stejném období předchozího roku dosáhla zisku 257 milionů USD.
- Akcie společnosti po zveřejnění výsledků oslabily o 5,5 %, část ztrát však následně v předobchodní fázi korigovaly.
- CleanSpark se současně snaží diverzifikovat mimo samotnou těžbu Bitcoinu. V červenci podepsal 20letý pronájem datového centra o výkonu 175 MW v Georgii, který by podle firmy mohl během počátečního období přinést až 6,6 miliardy USD smluvních příjmů. Strategicky se tak stále více posouvá směrem k AI a high-performance computingu.
Stripe posiluje stablecoinovou infrastrukturu v Evropě
- Společnost Bridge Building, která stojí za stablecoinovou infrastrukturou Bridge vlastněnou firmou Stripe, byla zařazena do evropského registru podle regulace MiCA.
- Po schválení v Lucembursku vzrostl počet autorizovaných emitentů elektronických peněžních tokenů v EU na 42. Bridge už dříve získal také autorizaci CASP a licenci elektronické peněžní instituce.
- Nové schválení umožňuje firmám v Evropské unii vytvářet stablecoinové a platební produkty v jednotném regulatorním rámci. ESMA zároveň přidala tři nové německé poskytovatele kryptoměnových služeb a počet autorizovaných CASP tak vzrostl na 324.
- Rostoucí počet licencovaných společností ukazuje, že evropský kryptoměnový trh se po zavedení MiCA postupně konsoliduje kolem regulovaných subjektů.
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