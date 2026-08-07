Na trhu s mědí se rýsuje squeeze: Zásoby na LME klesly o více než 40 %, USA hromadí měď a Čína zvyšuje dovozy 🔥

Trh s mědí se rychle utahuje a kombinace silných dovozů do Spojených států, rostoucí poptávky v Číně a prudkého poklesu zásob na Londýnské burze kovů vytváří prostředí, které může cenu vytlačit k novým historickým maximům. Futures v Londýně se tento týden znovu dostaly nad 14 000 USD za tunu a část obchodníků očekává průraz nad dosavadní rekord v oblasti 14 500 USD.
Tentokrát růst není tažen jen spekulativní poptávkou, ale především narušením globálních toků kovu. USA přitahují stále více mědi kvůli očekávání rozhodnutí o případných clech, zatímco Čína současně zvyšuje dovozy kvůli nedostatku domácí nabídky. Výsledkem je tlak na zásoby mimo americký trh a rostoucí napětí v Londýně i Asii.
Zásoby LME se propadly o více než 40 %
Zdroj: Bloomberg
Nejvýraznější varovný signál přichází z Londýnské burzy kovů (LME). Zásoby mědi v jejích skladech klesly od května o více než 40 %. V posledních dvou týdnech se téměř každý den vybíraly dávky o velikosti 4 000 až 6 000 tun.
Z grafu je patrné, že zatímco zásoby na Comexu v USA dál výrazně rostou, zásoby na LME i SHFE se pohybují opačným směrem. Americký trh tak absorbuje stále větší množství kovu, zatímco dostupnost zásob pro zbytek světa se zmenšuje.
Mnoho tun mědi opouštějících sklady LME v Taiwanu a Jižní Koreji směřuje podle obchodníků do Číny. Odlevy jsou zároveň patrné i z amerických skladů LME, protože vyšší ceny na Comexu motivují obchodníky k přesunu kovu právě tam.
USA vytvářejí silný cenový magnet
Hlavním důvodem amerických dovozů je nejistota kolem možné celní politiky. Obchodníci čekají, zda prezident Donald Trump rozšíří cla ze zpracovaných měděných produktů také na rafinovanou měď.
Tato nejistota už nyní vytváří silnou arbitrážní příležitost mezi Londýnem a New Yorkem. Ceny na Comexu se dostaly na rekordní úrovně a obchodníci se snaží dostat kov do USA ještě před případným zavedením nových cel.
Pokud by cla nakonec zavedena nebyla, tlak na dovoz do USA by mohl rychle polevit a část kovu by se mohla vrátit směrem do Asie. Pokud však nejistota přetrvá, nebo pokud budou cla skutečně oznámena, tlak na další růst cen může být ještě silnější.
Čínská nabídka slábne
Čína je největším producentem i spotřebitelem mědi na světě, ale její hutě v posledních měsících čelí stále větším problémům. Produkce rafinované mědi v červenci klesla více, než se očekávalo, protože zpracovatelé se potýkají s dražší vstupní rudou a zhoršující se kvalitou vytěženého materiálu.
Dalším problémem je nedostatek měděného šrotu, který tvoří přibližně čtvrtinu čínské produkce rafinované mědi. Recyklační sektor byl narušen přísnější kontrolou fakturace a menší sběrné firmy mají stále větší problémy s administrativou a uzavíráním obchodů.
To omezuje tradiční mechanismus, který obvykle pomáhá při nedostatku primární suroviny. Vyšší ceny běžně motivují k většímu sběru a recyklaci šrotu, nyní však tato pružnost trhu nefunguje tak dobře jako v minulosti.
Backwardation potvrzuje nedostatek kovu
Zdroj: Bloomberg
Napětí na trhu potvrzuje také vývoj cenové struktury na LME. Spread mezi hotovostní cenou mědi a tříměsíčním kontraktem se dostal do backwardation, což znamená, že okamžitě dostupná měď je dražší než kontrakty s dodáním za několik měsíců.
Premium blízkého kontraktu nad tříměsíčním futures dosáhlo až 153,75 USD za tunu, což překonalo úrovně z konce ledna. Taková struktura je typickým signálem krátkodobého nedostatku a silné poptávky po fyzickém kovu.
Současně se tříměsíční cena mědi dostala zpět nad 14 000 USD za tunu. Kombinace rostoucí ceny a prudkého růstu backwardation ukazuje, že problém není jen spekulativní, ale začíná se stále více projevovat i ve fyzické dostupnosti kovu.
Cena může zamířit k 15 000 USD
Analytikové Citigroup upozorňují, že pokud budou odlivy ze skladů LME pokračovat, může se měď v dalších měsících přiblížit až k 15 000 USD za tunu. Klíčovým faktorem bude další krok americké administrativy. Zavedení cel by pravděpodobně vyvolalo ještě větší předzásobení v USA a další přesun kovu z Londýna a Asie. To by mohlo vytvořit skutečný supply squeeze.
Rizikem pro růstový scénář je především chování čínských odběratelů. Ti mají tendenci při příliš vysokých cenách nákupy odkládat, což může krátkodobě omezit další růst. Pokud však problémy čínských hutí a nedostatek šrotu přetrvají, strukturální napětí na trhu může zůstat silné i při slabší poptávce.
Graf mědi (COPPER, D1)
Zdroj: xStation5
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