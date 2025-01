Silný pokles akcií EA po neuspokojivých předběžných výsledcích za Q3 24/25 📉

Společnost Electronic Arts (EA.US) po zveřejnění předběžných finančních výsledků za předchozí čtvrtletí a revizi své celoroční prognózy na fiskální rok 2024/25 směrem dolů klesla o více než 17 % v obchodování před uvedením na trh. Slabší výkon klíčových sportovních titulů a neuspokojivé uvedení nového titulu série Dragon Age vedly k revidovaným očekáváním společnosti.

V důsledku toho společnost odhaduje, že za 3. čtvrtletí 24/25 budou tržby činit 1,88 miliardy USD, což je výrazně méně než plánovaných 1,99 miliardy USD. Konsenzus přitom očekával výsledek 2,37 miliardy dolarů. Společnost navíc poukazuje na nižší úroveň čistých rezervací ve výši 2,22 miliardy USD (ve srovnání s prognózou 2,51 miliardy USD), což naznačuje, že problémy s popularitou titulů společnosti jsou více než jen jednorázová odchylka.

V důsledku toho společnost revidovala svou celoroční prognózu a nyní očekává pokles čistých rezervací přibližně o 5–10 % ve srovnání s předchozím předpokladem nárůstu o 0–5 %.

Odhadovaný zisk na akcii je 1,11 dolaru, což je o 5 % méně, než je konsensus analytiků.

Neuspokojivé výsledky a slabší předpovědi jsou způsobeny především nedostatečnou výkonností segmentu sportovních her, který měl ve 3. čtvrtletí fiskálního roku několik vydání. Konkrétně silnější dynamika pro EA Sports FC 2025, kterou společnost očekávala, neudržela po uvedení na trh, přičemž růst objednávek zůstal v nízkém jednociferném rozsahu. Mezitím Dragon Age: The Veilguard oslovil asi 1,5 milionu hráčů, což je téměř polovina toho, co společnost dříve očekávala.

Předběžné výsledky za třetí čtvrtletí:

Předběžné čisté rezervace: 2,22 miliardy USD, odhad: 2,51 miliardy USD

Předběžný celkový čistý příjem: 1,88 miliardy USD, odhadovaný: 1,99 miliardy USD

Předběžný zisk na akcii (EPS): přibližně 1,11 USD

EA po zprávě klesla o více než 17 % v obchodování před uvedením na trh a klesla na nejnižší úrovně od září 2023. Zdroj: xStation