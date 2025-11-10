Skotské větrné projekty končí, Shell přehodnocuje svou zelenou budoucnost

- Shell zrušil dva skotské offshore projekty, čímž potvrzuje ústup z oblasti větrné energie.
- Rostoucí náklady a slabší návratnost přiměly firmu přehodnotit své závazky v oblasti obnovitelných zdrojů.
- ScottishPower Renewables pokračuje v projektu MarramWind, který může patřit k prvním komerčním plovoucím větrným farmám na světě.
Společnost Shell Plc oznámila, že ruší plány na výstavbu dvou větrných farem u skotského pobřeží. Tento krok potvrzuje pokračující odklon firmy od rozsáhlých investic do obnovitelných zdrojů energie a přehodnocení její dlouhodobé strategie v oblasti offshore větru.
Shell byl původně zapojen do dvou společných podniků se společností ScottishPower Renewables (divize španělské Iberdroly), které měly rozvíjet projekty CampionWind a MarramWind. Po výměně podílů se Shell stal jediným vlastníkem projektu CampionWind, který následně vrátil státní agentuře Crown Estate Scotland. Společnost uvedla, že předběžné práce na lokalitě snížily investiční rizika a že místo může mít v budoucnu další využití.
Růst nákladů mění strategii
Rozhodnutí přichází v době, kdy náklady na výstavbu offshore větrných elektráren výrazně rostou. Zejména u plovoucí technologie, která měla být použita právě ve skotských projektech, se náklady zvýšily natolik, že se ekonomická návratnost stává nejistou. Shell už dříve zrušil i plánovaný projekt ve Spojených státech, který čelil regulatorním překážkám.
Od nástupu generálního ředitele Waela Sawana firma postupně omezuje investice do velkých větrných parků a více se soustředí na ziskovější segmenty – zejména plyn, kapalná paliva a infrastrukturu spojenou s přechodem na nízkouhlíkové technologie. Tento posun odráží širší trend v energetickém sektoru, kdy některé tradiční ropné společnosti přehodnocují své závazky v oblasti obnovitelných zdrojů vzhledem k rostoucím nákladům a klesajícím maržím.
Co zůstává ze skotských plánů
Partner Shellu, společnost ScottishPower Renewables, bude nadále pokračovat ve výstavbě většího z obou projektů – MarramWind, s plánovanou kapacitou 3 gigawatty. Pokud se realizuje, půjde o jeden z prvních komerčních plovoucích větrných parků na světě, který by mohl sehrát klíčovou roli v rozvoji evropské větrné energetiky.
