Snap klesá o 4 % po zprávách WaPo o Trumpově zastavení zákazu TikToku v USA

Akcie společnosti Snap Inc. (SNAP.US) ztrácejí téměř 4 % poté, co deník Washington Post citoval anonymní zdroje tvrdící, že Donald Trump podnikne kroky k zastavení blokády čínské sociální sítě TikTok v USA. Demokraté obvinili čínskou společnost ByteDance (vlastníka TikToku) z ohrožení národní bezpečnosti USA shromažďováním dat o Američanech. Obviněná společnost všechna tato tvrzení popřela. Snap, vzhledem ke své obtížné finanční situaci, by mohl být společností nejvíce ovlivněnou pokračující přítomností svého konkurenta TikToku ve Spojených státech.

Zdroj: xStation5