SpaceX klesá o 6 % navzdory vlně býčích zahájení pokrytí z Wall Street 📉

- Citi zahájila pokrytí SpaceX s doporučením Buy a cílovou cenou 200 USD.
- Býčí pokrytí zahájily také Deutsche Bank (255 USD), Bank of America (235 USD), Macquarie (250 USD), Clear Street (217 USD) a Mizuho (200 USD).
- Analytici považují Starlink a AI infrastrukturu za klíčové dlouhodobé růstové motory SpaceX.
- Citi zahájila pokrytí SpaceX s doporučením Buy a cílovou cenou 200 USD.
- Býčí pokrytí zahájily také Deutsche Bank (255 USD), Bank of America (235 USD), Macquarie (250 USD), Clear Street (217 USD) a Mizuho (200 USD).
- Analytici považují Starlink a AI infrastrukturu za klíčové dlouhodobé růstové motory SpaceX.
Akcie SpaceX (NASDAQ: SPCX) dnes klesají téměř o 6 % na přibližně 150 USD, přestože získaly velmi optimistické pokrytí od několika velkých investičních bank. Společnost se dnes také zařazuje do indexu Nasdaq 100, což je krok, který podle dřívějšího odhadu JPMorgan mohl vygenerovat přibližně 4,3 miliardy USD pasivních přílivů z fondů sledujících index.
- Citi zahájila pokrytí s doporučením Buy a cílovou cenou 200 USD, přičemž nastínila dlouhodobý scénář, v němž by akcie mohly překonat 900 USD, pokud bude program Starship úspěšně nasazen ve velkém měřítku. Býčí zahájení pokrytí přišla také od Deutsche Bank (255 USD), Bank of America (235 USD), Macquarie (250 USD), Clear Street (217 USD) a Mizuho (200 USD).
- Analytici se domnívají, že největšími dlouhodobými růstovými motory společnosti budou Starlink, AI infrastruktura a technologické vedení SpaceX v oblasti opakovaně použitelných raket.
- Dnešní pokles může vzhledem k převážně pozitivnímu toku zpráv působit překvapivě. Kromě zařazení do indexu Nasdaq 100 SpaceX také dosáhla konce svého IPO quiet period, což umožňuje velkým firmám z Wall Street zveřejnit první oficiální analytické reporty o společnosti.
- Trhy se však často řídí klasickým vzorcem „buy the rumor, sell the news“. Zařazení do indexu Nasdaq 100 bylo známo dlouho dopředu a pravděpodobně již bylo promítnuto v ceně akcií. Po silné rally z posledních týdnů zřejmě mnoho investorů vybírá zisky.
Wall Street vidí výrazný růstový potenciál
Nejoptimističtější dlouhodobý pohled přišel od Citi, která zahájila pokrytí s doporučením Buy a cílovou cenou 200 USD, což znamená více než 30% růstový potenciál ze současných úrovní. Banka však zdůraznila, že tento cíl nevnímá jako konečnou valuaci společnosti, ale spíše jako milník na cestě k mnohem vyšší dlouhodobé valuaci.
Podle Citi vstupuje SpaceX do jednoho z nejvíce transformačních období ve své historii. Banka se domnívá, že společnost má jedinečnou pozici k využití dvou největších technologických trendů příští dekády: globálního satelitního připojení a infrastruktury pro umělou inteligenci. V nejoptimističtějším scénáři Citi by úspěšné rozsáhlé nasazení Starship mohlo nakonec podpořit valuaci přesahující 900 USD za akcii.
Vlna býčích zahájení analytického pokrytí
Citi zdaleka nebyla ve svém pozitivním výhledu sama. Deutsche Bank, Bank of America, Macquarie, Clear Street a Mizuho také zahájily pokrytí s doporučeními odpovídajícími Buy, přičemž většina cílových cen se pohybuje mezi 200 a 255 USD.
Mezi velkými investičními bankami zveřejnila nejvyšší cílovou cenu Deutsche Bank, a to 255 USD, což znamená téměř 70% růstový potenciál ze současných úrovní. Analytici zároveň upozornili na široký rozptyl odhadů valuace, kdy zveřejněné cíle sahají přibližně od 62 do 310 USD, což ilustruje výraznou nejistotu ohledně dlouhodobé hodnoty SpaceX.
Jediný výrazně opatrný pohled přišel od MoffettNathanson, která zahájila pokrytí s doporučením Neutral a poukázala na nejistotu kolem dlouhodobých finančních projekcí společnosti.
AI, Starlink a Starship mají táhnout další fázi růstu
Analytici konzistentně poukazují na výhody SpaceX ve vertikální integraci, technologii opakovaně použitelných raket a dominantní pozici Starlinku na trhu satelitního širokopásmového internetu.
Deutsche Bank tvrdí, že kombinace interního vývoje raket, výroby satelitů a inženýrských zkušeností vytváří konkurenční výhodu, kterou je mimořádně obtížné napodobit. Banka se také domnívá, že SpaceX by se mohla stát předním poskytovatelem AI infrastruktury, a to nejen prostřednictvím pozemních datových center, ale v budoucnu také díky umožnění orbitální výpočetní infrastruktury.
Býčí tezi dále podporuje finanční výhled společnosti. SpaceX za posledních dvanáct měsíců vygenerovala tržby ve výši přibližně 19,3 miliardy USD, zatímco analytici letos očekávají růst tržeb kolem 95 %, což z ní činí jednu z nejrychleji rostoucích velkých technologických společností.
Trh stále vidí významná rizika
Navzdory převážně pozitivnímu sentimentu analytiků zůstávají rizika. Úspěšná komercializace Starship zůstává klíčovým prvkem dlouhodobé investiční teze. Rozsáhlé nasazení platformy by mělo výrazně snížit náklady na starty a zároveň umožnit další expanzi satelitní komunikace, orbitální infrastruktury a služeb souvisejících s AI.
Analytici také poukazují na regulatorní rizika napříč několika segmenty byznysu a náročnou valuaci společnosti po nedávné rally. V důsledku toho se ani velmi pozitivní zprávy nemusí nutně promítnout do krátkodobých zisků, protože velká část býčího narativu již mohla být v ceně akcií započítána.
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