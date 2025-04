🔴Speciál: Hledáme investiční scénáře v tržní bouři

Přes dnešní růstovou korekci zůstává situace na trzích značně neklidná. Co čeká finanční trhy v nejbližších týdnech? Na dnešním streamu budeme hledat investiční scénáře pro období nejistoty. Investoři hledají nové opěrné body. Co může být spouštěčem další vlny poklesu – a co naopak přinese obrat k lepšímu? Probereme klíčové makroekonomické ukazatele, centrální banky i geopolitická rizika. Jaké investiční strategie zvolit? Stream začínáme ve 20 hodin.