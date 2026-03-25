Intel roste, protože sentiment podporuje 18A produktová ofenziva i napjatější nabídka CPU

Akcie Intelu 25. března vzrostly přibližně o 8 % a obchodovaly se kolem 47,59 USD po otevření na 45,92 USD a intradenním maximu 47,83 USD. Růst přišel poté, co Intel představil nové komerční PC portfolio postavené na procesu 18A a zároveň širší polovodičový sektor posílil díky vyšším očekáváním ohledně poptávky po CPU pro AI. Sentiment navíc zřejmě podpořily i zprávy o napjatější nabídce CPU a pevnější cenotvorbě.
Co stálo za růstem
Intel na své akci Pro Day 25. března uvedl, že uvedl svou dosud nejširší komerční klientskou nabídku postavenou na Intel 18A, která zahrnuje více než 125 designů pro podniky, školství, státní správu a malé a střední firmy. Portfolio stojí na procesorech Intel Core Ultra Series 3 s vPro a zahrnuje také nové GPU Arc Pro B70 a B65 a pracovní stanice Xeon 600.
Akciím pomohla i širší rally v čipovém sektoru. Významný konkurent představil nový AI-oriented datacentrový CPU a uvedl, že tato produktová řada by mohla během zhruba pěti let generovat přibližně 15 miliard USD ročních tržeb, což posílilo tržní názor, že CPU budou v AI inference stále důležitější. Intel a další polovodičové tituly tak rostly spolu s pozitivním read-acrossem pro celý sektor.
Celkový obrázek ale zůstává smíšený. Intel v lednu uvedl, že se mu nedaří plně uspokojit poptávku po serverových CPU používaných vedle AI akcelerátorů, a pro první čtvrtletí stanovil výhled tržeb na 11,7 až 12,7 miliardy USD při adjusted zisku na akcii na bodu zvratu. To ukazuje, že příběh obratu firmy stále stojí hlavně na exekuci.
Grafy, které sledovat
Graf: akcie Intel
Graf by ukázal silný růst z 25. března, kdy Intel otevřel na 45,92 USD, vystoupal na 47,83 USD a během seance se obchodoval kolem 47,59 USD. Hlavním závěrem je, že investoři pozitivně reagovali na 18A produktovou ofenzivu Intelu i na zlepšující se očekávání ohledně cenové síly v CPU, ale akcie jsou stále taženy hlavně důvěrou v budoucí exekuci, nikoli už dokončeným obratem. Zdroj: xStation5
Graf: akcie Arm
Graf Armu by ukázal ještě prudší růst, když akcie otevřely na 148,37 USD, dosáhly 163,71 USD a obchodovaly se kolem 159,83 USD. Tento pohyb pomáhá vysvětlit i růst Intelu, protože trh novou AI CPU novinku vyhodnotil jako býčí signál pro širší poptávku po datacentrových CPU, nejen pro jednu firmu. Zdroj: xStation5
