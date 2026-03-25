Palantir roste po zprávě, která ho spojuje s Trumpovým štítem Golden Dome za 185 miliard USD

Akcie Palantiru byly 25. března v intradenním obchodování výše zhruba o 0,8 % poté, co zpráva uvedla, že společnost spolu s Andurilem vyvíjí software pro raketový obranný projekt Golden Dome prezidenta Donalda Trumpa. Odhadované náklady projektu nyní činí 185 miliard USD po navýšení o 10 miliard USD oznámeném minulý týden. Konkrétní hodnota případného kontraktu pro Palantir zveřejněna nebyla.
Co napojení na Golden Dome znamená
Zpráva z 24. března uvedla, že Palantir a Anduril pracují na softwaru pro Golden Dome, tedy vesmírně orientovaný štít určený k zachycování balistických, řízených a hypersonických střel. Do programu je zapojena širší skupina kontraktorů a technologických firem, což ukazuje, že projekt vzniká jako rozsáhlé vícefiremní obranné úsilí, nikoli jako platforma s jediným dodavatelem.
Širší iniciativa se zároveň rozšířila i mimo samotný software. Odhad nákladů byl zvýšen na 185 miliard USD a mezi hlavní kontraktory programu už byly zařazeny Lockheed Martin, RTX a Northrop Grumman, protože Pentagon urychluje klíčové vesmírné schopnosti pro příští dekádu.
Proč je to pro Palantir důležité
Zpráva o Golden Dome navazuje na nedávné obranné úspěchy Palantiru. Pentagon zároveň směřuje k tomu, aby se systém Maven Smart System od Palantiru stal oficiálním programem, což by podpořilo dlouhodobější financování i hlubší využití v armádě.
Tento kontext je důležitý, protože naznačuje, že obranný byznys Palantiru se posouvá od pilotních nasazení k trvalejšímu institucionálnímu využití. Investoři však stále nevědí, jak velká část budoucích softwarových výdajů Golden Dome by mohla nakonec připadnout právě Palantiru, takže krátkodobý dopad do tržeb zůstává nejasný.
Grafy, které sledovat
Graf: akcie Palantir
Graf by ukázal, že Palantir se 25. března obchodoval kolem 156,04 USD, přičemž intradenně se pohyboval mezi 154,94 USD a 160,12 USD. Hlavním závěrem je, že trh na zprávu o Golden Dome reagoval pozitivně, ale růst zůstal umírněný, což naznačuje, že investoři stále čekají na jasnější kontraktní a výnosovou viditelnost. Zdroj: xStation5
Graf: akcie Lockheed Martin
Graf Lockheed Martin by ukázal obchodování kolem 624,06 USD, tedy přibližně o 2,3 % výše v intradenním srovnání 25. března. Protože Lockheed už patří mezi hlavní kontraktory širšího programu, graf by ukázal, že Golden Dome podporuje zájem nejen o softwarové specialisty typu Palantir, ale také o zavedené obranné společnosti. Trhy nyní budou sledovat, zda se Golden Dome posune z fáze plánování k větším financovaným zakázkám, jak velký objem softwarových prací nakonec připadne Palantiru a Andurilu a zda Palantir dokáže tento obranný impuls proměnit ve viditelnější růst vládních tržeb. Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.