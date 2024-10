Společnost Unity Software vzrostla o více než 11 % poté, co zrušila poplatek za runtime 📈

Společnost Unity Software (USA) oznámila změny ve svých plánech předplatného. Nejdůležitější změnou se zdá být opuštění široce kritizovaného poplatku za runtime, jehož zavedení v loňském roce vyvolalo v komunitě vývojářů her nevoli.



Společnost dnes oznámila, že se po pečlivé analýze a konzultacích rozhodla zcela zrušit Runtime Fee pro zákazníky vyvíjející videohry. Podle původního plánu, který byl zaveden v září loňského roku, měla společnost účtovat 20 centů za každou instalaci hry využívající engine společnosti, jakmile prodej hry přesáhne 200 000 dolarů. Plán také řešil situaci, kdy by si jeden uživatel hru nainstaloval několikrát.



Tento plán byl komunitou gamdeveloperů přijat tak negativně, že společnost Unity musela během několika dní po jeho představení pravidla pro účtování poplatku upravit. Konečným výsledkem byl poplatek založený na 2,5 % z příjmů v případě dosažení určitého limitu, nebo účtovaný podle růstu počtu hráčů, přičemž rozhodnutí bylo ponecháno na vývojářích. Nicméně zmatek kolem nového poplatku měl za následek téměř 20% pokles ceny akcií společnosti během pouhých dvou týdnů.



Dnes výrobce herního enginu oznámil úplné zrušení tohoto poplatku pro vývojáře her s okamžitou platností. Místo toho se společnost rozhodla zavést tradiční zvýšení předplatného, které se bude týkat větších zákazníků.



Unity Personal, nejmenší balíček dostupný vývojářům, jejichž generované příjmy jsou nižší než 200 000 dolarů, zůstane zdarma. Unity Pro, určený vývojářům, jejichž roční příjmy tuto úroveň přesahují, bude stát 2 200 USD/rok (nárůst o 8 %) a Unity Enterprise, který si musí předplatit vývojáři s ročními příjmy přesahujícími 25 milionů USD, se zvýší o 25 %.



Navrhované změny od společnosti byly trhem přijaté pozitivně a cena akcií Unity vzrostla o více než 11 %, čímž dosáhla nejvyšších úrovní od května tohoto roku. Zdroj: xStation