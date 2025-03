Stablecoinový boom čelí kontrole nad rizikem „Bank Run“ s tím, jak legislativa USA postupuje

Stablecoiny, které byly dlouho považovány za jeden z bezpečnějších koutů kryptotrhu, jsou nyní pod zvýšenou regulační kontrolou, protože jejich rychlý růst a navrhovaná legislativa vyvolávají obavy o finanční stabilitu.

Dva návrhy zákonů, které procházejí americkým Kongresem - zákon GENIUS a zákon STABLE - mají za cíl legalizovat a rozšířit používání stablecoinů, jako jsou USDT společnosti Tether a USDC společnosti Circle, v rámci globální platební infrastruktury. Obě tyto snahy získaly hlasitou podporu prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy, která tvrdí, že podpora stablecoinů by mohla posílit globální dominanci dolaru.

Trh se stablecoiny se vyšplhal na více než 230 miliard dolarů a od konce roku 2023 vzrostl o 90 %. Kritici však varují, že expanze tohoto sektoru by mohla přinést systémová rizika - zejména hrozbu „runu na banky“ v digitálním věku, podobně jako tomu bylo u fondů peněžního trhu během finanční krize v roce 2008

Stablecoiny jsou navrženy tak, aby udržovaly vazbu 1:1 s fiat měnami, a obvykle jsou kryty kombinací hotovosti, krátkodobého amerického vládního dluhu a někdy i rizikovějších aktiv, jako jsou podnikové dluhopisy nebo bitcoiny. Pokud důvěra investorů poklesne a dojde k hromadnému odkupu, mohou být emitenti nuceni tyto rezervy rychle zlikvidovat - což může destabilizovat širší finanční trhy.

Guvernérka Federálního rezervního systému Lisa Cooková a další centrální bankéři vyjádřili tyto obavy „Run na velké stablecoiny by mohl být rušivý, zejména pokud jsou aktiva, která je kryjí, vázána na klíčové trhy financování,“ varovala

Senátorka Elizabeth Warrenová tyto obavy zopakovala při nedávném slyšení v Senátu, když kritizovala zákon GENIUS Act za to, že umožňuje emitentům stablecoinů investovat do rizikových aktiv „Tento návrh zákona postrádá záruky, které by zabránily krizi - a byli bychom bláhoví, kdybychom si mysleli, že daňoví poplatníci nebudou na háku,“ řekla.

Rizika nejsou teoretická V roce 2023 se USDC společnosti Circle dočasně propadl na 81,5 centu poté, co 3,3 miliardy dolarů z jeho rezerv uvízlo ve zkrachovalé bance Silicon Valley. USDC se vrátila ke svému pegu až poté, co američtí regulátoři záložně zajistili všechny nepojištěné vklady

S cílem zabránit podobným událostem navrhují oba projednávané zákony přísnější pravidla Emitenti stablecoinů by potřebovali licenci a museli by své mince krýt v poměru 1:1 bezpečnými, vysoce likvidními aktivy, jako je hotovost, státní pokladniční poukázky a některé nástroje peněžního trhu. Zákon GENIUS prošel bankovním výborem Senátu s podporou obou stran, zatímco zákon STABLE by se měl začátkem dubna dostat do výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů.

Přesto někteří ekonomové tvrdí, že navrhovaná ochranná opatření nejdou dostatečně daleko Arthur Wilmarth z Univerzity George Washingtona varuje, že i krátkodobé státní dluhopisy mohou v případě krize zamrznout, takže nepojištěné stablecoiny jsou náchylné ke kolapsu během stresových událostí. „Bez pojištění jsou runy prakticky jisté,“ řekl.

Nellie Liangová, bývalá náměstkyně ministra financí a bývalá členka představenstva Fedu, tvrdí, že nedávné změny zákona GENIUS posilují ochranu tím, že nařizují, aby rezervy byly drženy ve „velmi bezpečných a velmi likvidních“ aktivech.

Navzdory rizikům by návrhy zákonů mohly podnítit další zavádění stablecoinů Finanční instituce, kryptografické burzy a banky údajně zkoumají plány na vydávání vlastních tokenů. Tento očekávaný růst však některé pozorovatele znervózňuje. „Při jejich současné velikosti je to zvládnutelné,“ řekl Steven Kelly z Programu finanční stability na Yaleově univerzitě. "Ale v případě krize by 5 miliard dolarů náhle stažených z trhů mohlo být bodem zlomu.

Prolínání vedoucích představitelů odvětví a politiky

Trumpův ministr obchodu Howard Lutnick - dříve působící ve společnosti Cantor Fitzgerald a v minulosti partner společnosti Tether - podpořil návrhy zákonů spolu s ministrem financí Scottem Bessentem. Tvrdí, že regulace by mohla pomoci upevnit roli stablecoinů v globálním finančním systému.

Společnost Tether, která drží přibližně 60 % trhu se stablecoiny a sídlí v Salvadoru, by musela přepracovat své rezervy - které v současné době zahrnují zlato, zajištěné půjčky a bitcoiny -, aby vyhověla americkým zákonům. Generální ředitel Paolo Ardoino potvrdil setkání s americkými zákonodárci ve Washingtonu a uvedl, že Tether podporuje regulační rámec, který vyvažuje inovace a finanční stabilitu.

Společnost Circle, která nyní ukládá své rezervy v systémově důležitých bankách, jako je BNY Mellon, se rovněž zasazovala o povolení držet rezervy u Federálního rezervního systému, podobně jako to dělají komerční banky K připravované legislativě se odmítla vyjádřit.

S tím, jak se Washington přibližuje k vyjasnění regulace, stojí sektor stablecoinů na křižovatce - jeho potenciál transformovat finančnictví se snoubí s rostoucími obavami ze systémových rizik, která by mohl představovat, pokud by byl špatně řízen.