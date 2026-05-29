Velcí držitelé Bitcoinu přestávají nakupovat a trh ztrácí oporu ⚠️

- Velryby držící 1 000 až 10 000 BTC vykazují nejrychlejší pokles roční bilance v tomto roce.
- Delfíni s 100 až 1 000 BTC stále rostou, ale tempo růstu výrazně zpomaluje.
- Dlouhodobí držitelé kontrolují rekordních 15,8 milionu BTC, což podle CryptoQuant ukazuje na nedostatek nových kupců.
- Při ceně kolem 73 700 dolarů je přibližně 40 % nabídky Bitcoinu drženo ve ztrátě.
Bitcoin čelí dalšímu varovnému signálu. Podle dat společnosti CryptoQuant se struktura držitelů mezi velkými investory zhoršuje, což v minulosti často předcházelo období delší cenové slabosti. Největší pozornost nyní míří na takzvané velryby, tedy adresy držící 1 000 až 10 000 BTC, u kterých se roční růst bilancí dostal do záporných hodnot.
Tento vývoj naznačuje, že velcí hráči už nejsou v režimu agresivní akumulace. Měsíční růst jejich zůstatků je od února prakticky stagnující, což ukazuje na posun směrem k mírné distribuci. CryptoQuant tento vzorec přirovnává k období medvědího trhu v roce 2022, kdy ochabující poptávka velkých investorů předcházela výraznější cenové slabosti.
Podobný trend je patrný také u takzvaných delfínů, tedy držitelů s objemem 100 až 1 000 BTC. Do této skupiny často spadají ETF fondy a firemní treasury. Jejich roční bilance sice stále roste, tempo růstu ale prudce zpomaluje. Měsíční přírůstky se blíží nule a podle CryptoQuant vytvářejí delfíní bilance od září 2025 postupně nižší maxima.
To je pro trh důležité, protože právě velryby a delfíni obvykle představují hlavní zdroj strukturální poptávky po Bitcoinu. Pokud tyto skupiny přestávají přikupovat, trh ztrácí silný podpůrný faktor. V prostředí, kde se zároveň zhoršují makroekonomické a geopolitické podmínky, může být Bitcoin citlivější na další negativní zprávy nebo výprodeje.
Zajímavým, ale zároveň varovným signálem je rekordní objem nabídky držené dlouhodobými investory. Dlouhodobí držitelé aktuálně kontrolují přibližně 15,8 milionu BTC, což je historické maximum. Na první pohled to může působit pozitivně, protože dlouhodobí investoři bývají méně náchylní k panickým prodejům. CryptoQuant však upozorňuje, že v současném kontextu jde spíše o medvědí konfiguraci, protože ukazuje na nedostatek nových účastníků trhu.
Tlak je vidět i na nerealizovaných ztrátách. Podle analytika Tima Suna ze skupiny HashKey se podíl nabídky v nerealizované ztrátě po poklesu Bitcoinu z říjnového vrcholu přiblížil až k 50 %, což byla nejvyšší hodnota od dna medvědího trhu v roce 2022. Při ceně kolem 73 700 dolarů se podle analytika Darkfostu nachází zhruba 40 % nabídky Bitcoinu v rukou investorů, kteří nakoupili na vyšších úrovních a nyní drží ztrátu.
Současný trh tak zůstává velmi citlivý na náladu investorů. Když se Bitcoin přibližuje k horní hraně obchodního pásma, rychle se vrací optimismus. Jakmile se ale cena posune níže, pesimismus se znovu objevuje. To ukazuje, že investoři nemají jasné přesvědčení o dalším směru a trh se pohybuje spíše v režimu nejistoty.
Možný scénář dna podle Tima Suna leží v oblasti 55 000 až 60 000 dolarů, pokud se dále nevyostří napětí mezi USA a Íránem a americká centrální banka nepřistoupí k dalšímu zvýšení sazeb. Právě vývoj měnové politiky Fedu a geopolitická rizika tak zůstávají klíčovými faktory, které mohou rozhodnout, zda Bitcoin najde stabilnější podporu, nebo se tlak na pokles ještě prohloubí.
Z pohledu investorů je hlavním problémem slábnoucí poptávka od největších hráčů. Pokud velryby a delfíni nezačnou znovu navyšovat své pozice, může být pro Bitcoin obtížné vybudovat silnější růstový trend. Trh tak bude v dalších týdnech sledovat především to, zda se velcí držitelé vrátí k akumulaci, nebo zda bude pokračovat fáze distribuce a opatrnosti.
Graf BITCOIN (D1)
Zdroj: xStation5
