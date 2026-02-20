Starbucks sází na Indii i přes rostoucí ztráty ☕

-
Starbucks má v Indii 504 poboček a dále expanduje.
Ztráta dosáhla 1,5 mld. rupií, přesto tržby rostou.
Firma vsází na lokalizaci menu a zdravější produkty.
Indie patří mezi 5 klíčových trhů společnosti globálně.
Společnost Starbucks pokračuje v agresivní expanzi na indickém trhu, a to i navzdory prohlubujícím se ztrátám. Její společný podnik s koncernem Tata Group, fungující pod názvem Tata Starbucks, plánuje upřednostnit růst počtu poboček před krátkodobou ziskovostí.
Indie dnes patří mezi pět nejdůležitějších trhů Starbucks na světě. Firma zde provozuje již 504 prodejen v 81 městech a nadále otevírá další. Přesto se ztráta za fiskální rok do března téměř zdvojnásobila na 1,5 miliardy rupií (cca 16,5 mil. USD), a to i při meziročním růstu tržeb o 4,8 %.
Lokalizace nabídky jako klíčová strategie
Starbucks reaguje na silnou lokální konkurenci i měnící se preference zákazníků úpravou portfolia:
-
Regionální speciality jako Malabar egg roast, Kosha Mangsho wrap či Vada Pao buns.
-
Důraz na proteinové nápoje a nízkokalorické snacky.
-
Rozšíření nabídky o cold brew, alternativní mléka a bezcukerné varianty.
Společnost se tak snaží oslovit především mladší generaci, která preferuje lehčí a zdravější produkty. Stejný trend je patrný i globálně, kde firma přizpůsobuje nabídku lokálním chutím.
Konkurence i globální tlak
Na indickém trhu čelí Starbucks dynamickým značkám jako Blue Tokai či rychle rostoucímu řetězci abCoffee. Zároveň se firma potýká s výzvami i mimo Indii – prodala 60% podíl v čínském byznysu a řeší pokles návštěvnosti v USA.
Pozitivním signálem je však návrat k růstu srovnatelných tržeb, které dosáhly +3 % ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích.
Starbucks tak evidentně sází na dlouhodobý potenciál indického trhu, i za cenu krátkodobých finančních ztrát. Strategie je jasná – upevnit pozici lídra a stát se součástí každodenního životního stylu indických spotřebitelů.
