BMW hlásí problémy v Číně 🚗

Čistý zisk BMW v roce 2025 klesl o 3 % na necelých 7,5 mld. €, což překonalo očekávání analytiků.
Tržby se snížily o 6,3 % na přibližně 133 mld. €, zatímco provozní zisk (EBIT) klesl o 11,5 % na 10,2 mld. €.
Prodeje v Číně spadly o více než 12 % kvůli silné konkurenci místních výrobců.
Automobilka BMW Group zveřejnila výsledky za rok 2025, které dopadly lépe, než očekávali analytici, přesto však firma varuje před náročným výhledem pro rok 2026. Čistý zisk společnosti klesl přibližně o 3 % na necelých 7,5 miliardy eur, čímž překonal odhady trhu, které počítaly s výsledkem pod hranicí 7 miliard eur. Tržby meziročně klesly o 6,3 % na zhruba 133 miliard eur. Marže automobilové divize zároveň klesla na 5,3 %, výrazně pod cílovým pásmem 8 až 10 %.
Navzdory poklesu zisků si BMW vede lépe než další domácí konkurenti. Mercedes-Benz Group vykázal čistý zisk kolem 5,3 miliardy eur, zatímco Volkswagen Group dosáhl přibližně 6,9 miliardy eur, přestože je objemově výrazně větší. BMW tak zůstalo nejziskovější z velkých německých automobilek. Na hospodaření firmy však výrazně doléhají obchodní bariéry a cla. Negativně působí zejména americká dovozní cla a také evropské clo na elektromobily vyrobené v Číně, které zasáhlo značku Mini. Podle finančního ředitele Waltera Mertla by bez těchto cel společnost v roce 2025 zaznamenala růst zisku.
Slabším místem zůstává Čína, která je největším jednotlivým trhem automobilky. Prodeje zde loni klesly o více než 12 %, především kvůli rostoucí konkurenci domácích čínských výrobců, kteří rychle posilují zejména v segmentu elektromobilů. Na čínském trhu přitom v poslední době ztrácejí pozice i další němečtí výrobci, například Volkswagen a Mercedes-Benz. Celkově BMW v roce 2025 dodalo zákazníkům přibližně 2,46 milionu vozů, což představuje mírný meziroční růst o 0,5 %. Největší růst zaznamenala Evropa, kde prodeje poprvé od pandemie překonaly jeden milion vozů, a také Spojené státy, kde dodávky vzrostly přibližně o 5 %.
Pozitivně se vyvíjí také elektrifikace portfolia. Automobilka loni prodala více než 640 tisíc elektrifikovaných vozů, které tvořily asi 26 % celkových prodejů, přičemž plně elektrické modely představovaly přibližně 18 %. Výhodou pro BMW je také rozsáhlá výroba ve Spojených státech, která pomáhá zmírnit dopady amerických cel. V tamních závodech automobilka loni vyrobila zhruba 413 tisíc vozů a více než polovina z nich zůstala na americkém trhu, což znamená, že firma musí do USA dovážet méně než polovinu aut, která tam prodá.
Do roku 2026 však BMW vstupuje s opatrným výhledem. Společnost očekává, že zisk před zdaněním letos mírně klesne a dodávky vozů zůstanou přibližně na úrovni loňského roku. Automobilka zároveň upozorňuje, že globální prostředí zůstává nestabilní a bude nadále ovlivněno obchodními spory, cly a rostoucí konkurencí na trhu elektromobilů.
Graf BMW.DE (D1)
Zdroj: xStation05
