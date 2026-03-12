ČEZ vykázal zisk ve výši 27,4 mld. Kč 🪫

-
ČEZ zveřejnil výsledky hospodaření za rok 2025
-
EBITDA: 137 miliard Kč, čistý zisk: 27,4 miliardy Kč
-
Očekávaná dividenda: 31–42 Kč na akcii
-
-
-
Energetická firma ČEZ zveřejnila výsledky hospodaření za rok 2025, které potvrdily stabilitu firmy i v období postupné transformace energetiky. Společnost dosáhla provozního zisku EBITDA 137 miliard Kč, zatímco čistý zisk činil 27,4 miliardy Kč. Na základě dividendové politiky lze očekávat dividendu v rozmezí 31 až 42 Kč na akcii, což by znamenalo celkovou výplatu akcionářům ve výši přibližně 17 až 23 miliard korun.
Provozní výnosy společnosti dosáhly 333 miliard Kč, což představuje meziroční pokles o 3 %. Negativně se do výsledků promítly především nižší realizační ceny elektřiny a slabší zisk z obchodování s komoditami. Naopak pozitivní vliv měla zejména vyšší výroba jaderných elektráren, výsledky distribuce a růst zákaznických segmentů. Významným faktorem byl také plný dopad akvizice GasNet, která byla do konsolidace skupiny začleněna od září 2024. Skupina zároveň pokračuje v investicích do energetické transformace. Celkové investice dosáhly 56,1 miliardy Kč, přičemž dalších 5,8 miliardy Kč bylo financováno z dotací, zejména na posilování distribučních sítí.
Pro rok 2026 společnost očekává určité ochlazení výsledků. ČEZ předpokládá EBITDA v rozmezí 103 až 108 miliard Kč a očištěný čistý zisk mezi 27 až 31 miliardami Kč. Výsledky tak pravděpodobně ovlivní především nižší ceny elektřiny na evropských trzích oproti krizovým rokům energetické krize. Naopak pozitivním aspektem je konec windfall tax, kterou byl ČEZ zatížen v roce 2025
Akcie ČEZ patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější tituly pražské burzy a tvoří významnou část indexu PX. Akcie ČEZu se obchodovaly během ledna na rekordních úrovních nad hranicí 1 350 Kč, během posledních měsíců došlo k poklesu až k hodnotě 1 100 Kč. Aktuálně se akcie obchodují nad hranicí 1 150 Kč. Z dlouhodobějšího hlediska se ale stále jedná o vyšší hodnoty.
Graf CEZ1.CZ (D1)
Zdroj: xStation05
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Ve středu zasedne Fed. Probíhají na Blízkém východě mírová jednání?
Denní shrnutí: Týden končí s Brentem na 100 USD a indexy v červených číslech
Amazon: Začátek konce AI snů?
BlackRock má problém, ale nejde o krizi
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.